08.06.2021
22:11
24
Общество
Знают ли ваши дети, чем вы занимаетесь на работе?
К профессиональному празднику Союз социальных работников Якутии организовал конкурс детских рисунков «Мамина (папина) работа — людям помогать».
Оказалось, что дети социальных работников прекрасно информированы и хорошо представляют профессию родителей. Они понимают, что мама или папа посвятили жизнь очень важному и нужному делу — работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка, кто оказался в сложной ситуации.
Фото: Министерство труда и социального развития РС (Я)
Источник: Министерство труда и социального развития РС (Я)
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