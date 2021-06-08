Знают ли ваши дети, чем вы занимаетесь на работе?

К профессиональному празднику Союз социальных работников Якутии организовал конкурс детских рисунков «Мамина (папина) работа — людям помогать». Оказалось, что дети социальных работников прекрасно информированы и хорошо представляют профессию родителей. Они понимают, что мама или папа посвятили жизнь очень важному и нужному делу — работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка, кто оказался в сложной ситуации.

Фото: Министерство труда и социального развития РС (Я) Источник: Министерство труда и социального развития РС (Я)

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