Знать цену деньгам: Алмазэргиэнбанк организовал для детей экономическую игру

В рамках фестиваля «ГудФест» 31 мая в торговых рядах «Кружало» волонтеры Алмазэргиэнбанка и представители социальных партнеров АЭБ провели для детей из многодетных и малоимущих семей города экономическую игру «Аукцион».

«В этом году Алмазэргиэнбанк выступил партнером фестиваля. Наши друзья из социальных объединений Якутска провели для ребят мастер-класс по изготовлению различных фигур из надувных шаров. Кроме того, мы пригласили художника по аквагриму и организовали экономическую игру «Аукцион». У детей была возможность заработать специальную валюту – «Аэбики». На нее они смогли приобрести книги, наклейки, игры, а также рюкзаки с символикой проекта АЭБ «Рысь». Однако никто из гостей праздника не ушел без подарка», — рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью банка Наталья МИРОНОВА.

По ее словам, подобные экономические игры формируют у детей бережное отношение к деньгам, развивают умения правильно расходовать личные финансы и повышают уровень уважения к труду родителей.

На празднике также выступила менеджер управления розничного бизнеса Департамента розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Розанна ЗЫКОВА, которая исполнила для ребят песню.