Знамя якутского комсомола – свидетель героической истории

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), дорогие нерюнгринцы!

29 октября отмечается День рождения Российского Коммунистического Союза молодежи. РКСМ, или Комсомол, был создан на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, состоявшемся 29 октября ‑ 4 ноября 1918 года. РКСМ объединил разрозненные молодежные союзы в общероссийскую организацию с единым центром. В марте 1926 года РКСМ была переименована во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) в связи с образованием СССР в 1922 году.

Ровно сто лет назад, в 2021 году был основан Комсомол Якутии. История Якутской организации РКСМ отсчитывается с первой губернской конференции коммунистической молодёжи республики. Она проходила в Якутске с 25 марта по 3 апреля 1921 года с участием 24-х избранных делегатов. Вскоре после конференции в Якутске первые комсомольские ячейки были созданы в Вилюйске и Олёкминске.

В историю развития нашей республики навсегда вошли трудовой подвиг комсомольцев, энтузиазм, романтика великих строек, радость больших трудовых побед. Якутские комсомольцы активно участвовала в установлении и укреплении Советской власти на территории молодой республики, в гражданской войне, в преобразованиях в экономике и культуре.

В 1932 году в Алданском районе была основана первая ударная комсомольско-молодежная шахта имени Косарева. В годы Великой Отечественной войны республиканская организация ВЛКСМ отправила на фронт 10,5 тысяч человек. Героями Советского Союза стали молодые якутяне М. Космачев, Н.Чусовской, Н. Степанов, Н. Кондаков, В. Лонгинов, С. Достовалов, полным кавалером ордена Славы стал Д. Петров. Оставшиеся в тылу комсомольцы героически работали, обеспечивая нужды фронта. Комсомольско-молодежные бригады трудились в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. В 1943 году комсомольцы Якутии на свои средства построили эскадрилью «Аллах-Юньский комсомолец».

Невозможно переоценить участие комсомола в послевоенном возрождении Якутии, открытиях и освоении природных богатств республики. Строительство новой Байкало-Амурской магистрали, города Нерюнгри, всего Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса было напрямую связано с решениями XXVII съезда ВЛКСМ, который в 1974 году объявил БАМ Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На строительстве малого БАМа — первой в истории железной дороги в Якутии трудился легендарный отряд «Якутский комсомолец», созданный Якутским обкомом комсомола.

Комсомол Якутии стал настоящей «кузницей кадров» для всех отраслей и сфер деятельности. Прекрасную школу комсомола прошли сотни тысяч якутян. Многие комсомольцы и сегодня успешно трудятся в важнейших отраслях экономики, находятся на руководящих должностях государственных и общественных организаций, учреждений.

В нашем музее в Нерюнгри «Мир времени» мы собираем и бережно сохраняем всё, что касается истории нашей страны и Якутии. У нас в коллекции уже более ста знамен советской эпохи. Большинство из них — переходящие красные знамена, которые вручались трудовым коллективам за победу в социалистическом соревновании. Есть настоящие боевые знамена — наиболее ценные предметы в этой уникальной коллекции. Один из самых ценных раритетов мы нашли в Москве. Это переходящее Красное Знамя Якутского обкома ВЛКСМ. Мы вернули его в Якутию, и теперь оно хранится в нашем музее. Комсомольское знамя Якутии вызывает большой интерес представителей молодых поколений и даёт нам повод рассказать юным нерюнгринцам о героической истории комсомола Якутии и великих трудовых и боевых подвигах комсомольцев прошлых поколений.

Мы нашли и сохранили в музее «Мир времени» знамя октябрят Якутии. На нем изображена октябрятская звездочка с юным гимназистом Володей Ульяновым, и содержится надпись: «Октябрята – внучата Ильича».

Дорогие друзья!

Каждому человеку старшего поколения есть, что вспомнить из своей комсомольской юности. Комсомольцы должны были хорошо учиться, сдавать нормы ГТО, приобретать опыт общественной работы. Стройотряды, комсомольско-молодежные отряды, общественная работа, стенгазеты, диспуты, субботники, шефская помощь сельчанам, спорт и туризм… Комсомол стал отличной школой жизни. Настоящая крепкая дружба, активная жизненная позиция, ответственность, коллективизм, дисциплина, взаимопомощь, чувство долга, стремление к лучшему пришли к нам из Комсомола. «Если не я, то кто же?». «Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими!». «Прежде думай о Родине, потом о себе!». Эти прекрасные жизненные девизы актуальны во все времена и эпохи.

Дорогие комсомольцы! От всей души поздравляю вас с днем рождения Комсомола! Стремление к светлому будущему, борьба за справедливость, понятие чести и достоинства, уважение к окружающим навсегда останутся с нами. Пусть великие ценности и убеждения, которые легли в основу комсомола, никогда не теряют своей актуальности, а в сердце каждого, по-прежнему, горит яркий костер героической молодости, бодрости и оптимизма.

Желаю вам крепкого здоровья и бодрости духа, долгих лет жизни, гордости и памяти о великих стройках и огромных достижениях нашей Родины, совершенных с вашим участием.

И пусть всех нас по-прежнему вдохновляют строки из песни: «Комсомол – не просто возраст. Комсомол – моя судьба!».