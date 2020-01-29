Знамя Победы передали Жиганскому району

29 января 2020 года состоялась торжественная церемония передача Знамени Победы Оленекского эвенкийского национального района Жиганскому эвенкийскому национальному району. Церемония прошла в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, государственной реликвией России.

Республиканская эстафета «Знамя Победы», посвященная празднованию 75-летней годовщины Победы, стартовала 10 мая 2019 года в городе Якутске. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) Степан Саргыдаев передал священный символ главе Горного района Никите Андрееву. На сегодня эстафета охватила более половины районов Якутии.

Виктор Губарев, народный депутат Государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) обращаясь к участникам торжественного мероприятия, отметил: «Мы будем вечно благодарны советскому народу за свободу и независимость нашей родины. Мы должны помнить и чтить этот подвиг, быть достойными потомками поколения победителей».

Также перед собравшимися выступили ветеран Оленекского района, участник боевых действий на Даманском полуострове Гуляев Вячеслав Михайлович и ветеран тыла, заслуженный работник здравоохранения РС(Я), почетный гражданин Жиганского района Софронова Мария Дмитриевна.

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Церемония завершилась передачей стяга. Заместитель главы по социальным вопросам Оленекского района Варианна Корякина передала Знамя Победы Марии Константиновой, заместителю главы Жиганского района.