Знаменитый якутянин открыл в себе новые таланты

Сегодняшний наш гость — легенда якутского танца, Заслуженный артист России, народный артист Якутии, член Союза театральных деятелей России Афанасий АФАНАСЬЕВ, который дал интервью к 40-летнему юбилею Государственного театра танца имени Зверева — Кыыл Уола и ко Дню своего рождения. О его жизни, творчестве, пожалуй, знает практически вся республика, поэтому разговор состоялся на немного посторонние темы, но не менее животрепещущие.

— Афанасий, эпидемия коронавируса задела весь мир, коснулся почти каждого жителя Земли, пострадали много людей, в том числе и творческие специалисты, лишившись выступлений и мероприятий, как Вы переживаете самоизоляцию?

— Переживаю самоизоляцию, понятное дело, с беспокойством! Очень много людей заболело, пытаюсь остерегаться и соблюдать все санитарные нормы. Но уверен, что будет все хорошо и болезнь отступит!

— Расскажите, чем занимаетесь в это время?

— В основном сижу дома и смотрю ТВ, узнаю последние новости и знакомлюсь с культурными мероприятиями и фильмами через Интернет.

— Талантливый человек — талантлив во всем. У многих во время изоляции раскрылись неизвестные до этого таланты. С Вами может подобное произошло?

— Да, действительно, оказывается, раскрываются таланты. Я тоже не сидел без дела, снимался в новом видеоролике и читал стихи в качестве поэта.

— Так как у Вас День рождения 18 октября, что будет непременно на Вашем праздничном столе и что любите готовить?

— Во время самоизоляции так же начал много готовить. На моем столе часто оказывается наш якутский карась, мое самое любимое блюдо (смеется).

— Ваши пожелания нашим читателям.

— Хотел бы пожелать вашим читателям здоровья, заболевшим скорейшего выздоровления, соблюдать все режимы и нормы! Будьте счастливы!