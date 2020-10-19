19.10.2020
11:51
446

Культура

Знаменитый якутянин открыл в себе новые таланты

           Сегодняшний наш гость — легенда якутского танца, Заслуженный артист России, народный артист Якутии, член Союза театральных деятелей России Афанасий АФАНАСЬЕВ, который дал интервью к 40-летнему юбилею Государственного театра танца имени Зверева — Кыыл Уола и ко Дню своего рождения. О его жизни, творчестве, пожалуй, знает практически вся республика, поэтому разговор состоялся на немного посторонние темы, но не менее животрепещущие. 

       — Афанасий, эпидемия коронавируса задела весь мир, коснулся почти каждого жителя Земли, пострадали много людей, в том числе и творческие специалисты, лишившись выступлений и мероприятий, как Вы переживаете самоизоляцию?

      — Переживаю самоизоляцию, понятное дело, с беспокойством! Очень много людей заболело, пытаюсь остерегаться и соблюдать все санитарные нормы. Но уверен, что будет все хорошо и болезнь отступит! 

     — Расскажите, чем занимаетесь в это время?

     — В основном сижу дома и смотрю ТВ, узнаю последние новости и знакомлюсь с культурными мероприятиями и фильмами через Интернет.

      — Талантливый человек — талантлив во всем. У многих во время изоляции раскрылись неизвестные до этого таланты. С Вами может подобное произошло?

      — Да, действительно, оказывается, раскрываются таланты. Я тоже не сидел без дела, снимался в новом видеоролике и читал стихи в качестве поэта.

     — Так как у Вас День рождения  18 октября, что будет непременно на Вашем праздничном столе и что любите готовить? 

      — Во время самоизоляции так же начал много готовить. На моем столе часто оказывается наш якутский карась, мое самое любимое блюдо (смеется). 

      — Ваши пожелания нашим читателям.

     — Хотел бы пожелать вашим читателям здоровья, заболевшим скорейшего выздоровления, соблюдать все режимы и нормы! Будьте счастливы!

Фото: предоставлено Афанасием АФАНАСЬЕВЫМ
Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх