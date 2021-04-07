Телебашня в Якутске «покраснеет» в честь Тотального диктанта

В честь проведения Тотального диктанта подсветка якутской телебашни зажжется красным цветом 10 апреля с 20:00 до 21:00.

В этот день Якутск станет центром проведения международной просветительской акции. По всей республике будут работать более 150 площадок.

Также будет идти прямая трансляция на телеканале «Якутия 24». Прямой эфир с разных локаций начнется в 13.30 и продлится до 17.00 по местному времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте телеканала «Якутия 24» во вкладке «Прямой эфир», а также в мобильном приложении «НВК Саха» для IOS и Android.

Кроме того, диктант можно написать на сайте totaldict.ru 10 апреля в любое время с 7:00 до 24:00 по московскому времени. Впервые в этом году Тотальный диктант состоит из пяти частей, по одной для каждой часовой зоны и отдельный текст для онлайн-диктант. Трансляции акции будут доступны на сайте totaldict.ru в день диктанта в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Первый эфир будет вестись из столицы проекта — Якутска. На площадке в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского текст прочитает автор диктанта 2021 года Дмитрий Глуховский.

В 11:00 эстафету трансляций перехватит Новосибирск — родина проекта. Из Новосибирского государственного университета в прямой эфир выйдет Гузель Яхина, автор текста диктанта 2018 года.

В 14-00 трансляция будет вестись из офиса партнера акции Группы компаний «РЕГИОН», где текст продиктует Сергей Безруков.

Заключительную часть текста в 23:00 для Северной и Южной Америки также из Москвы прочитает поэт, музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

Кроме того, 10 апреля в течение всего дня акцию будет сопровождать семнадцатичасовой онлайн-марафон, который пройдет при поддержке компании Яндекс.