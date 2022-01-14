Знаменитый оперный певец Якутии отметил с женой железную свадьбу – 65 лет 😊❤

13 января, железную свадьбу – 65 лет супружеской жизни отметила одна из почетных семей республики – знаменитый оперный певец Якутии Александр Парфеньевич Самсонов со своей супругой Галиной Ивановной. С юбилейной датой их поздравила заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова.

Александр Парфеньевич родился 11 мая 1935 года в селе Хаптагай Мегино-Кангаласского района в семье известных в Якутии учителей Самсоновых — Парфения Никитича (Заслуженный учитель школы РСФСР) и Надежды Евменьевны (Заслуженный учитель школы Якутской АССР). Окончил ЯГУ, служил в рядах Советской армии — еще тогда пел в армейском ансамбле песни и пляски. После демобилизации учился в Якутском музыкальном училище, в Московской государственной консерватории. После окончания учебы 30 лет работал в Якутском государственном театре оперы и балета. За годы службы в театре им были исполнены многие ведущие партии в операх «Паяцы», «Мадам Баттерфляй», «Борис Годунов», «Пиковая дама» и других. Также Александр Парфеньевич был режиссёром и исполнителем более двадцати сольных концертных программ, как в театре, так и на телевидении и радио.

С уходом на пенсию певец не прекратил свою творческую деятельность и по настоящее время выпустил несколько своих компакт-дисков, в числе которых «Песни разных лет», «Пою Якутию мою», «Следопыты земли», «Песня пусть не кончается», «Песни над Леной», «Журавли», «Якутия — земля олонхо», куда вошло более 200 его песен.

Александр Парфеньевич является заслуженным артистом ЯАССР, народным артистом ЯАССР, заслуженным артистом РФ, награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», удостоен различных премий и наград.

Со своей женой Галиной они познакомились в 1957 году, оба будучи тогда студентами ЯГУ. Галина Ивановна – педагог с многолетним опытом, 44 года успешно проработала в ЯГУ на кафедре методики преподавания истории.

Заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова поздравила чету Самсоновых с юбилейной датой:

«Сегодня у Вас особенный день – юбилей семейной жизни. Сквозь годы пронесли Вы любовь и уважение друг к другу, сберегли тепло домашнего очага. Ваш союз вызывает чувства восхищения и уважения, он заслуживает широкого общественного внимания, ведь чем больше счастливых семей, тем благополучнее будет наша республика. От имени Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, внимания и заботы родных и близких! Пусть Ваша семейная жизнь служит добрым примером для молодого поколения, мирного неба, любви и семейного долголетия!»

В ходе беседы Галина Ивановна рассказала заместителю министра в чём заключается секрет долгого семейного счастья. По словам счастливой супруги, секрет заключается в хорошей любимой работе и хорошем любимом муже.