Знаменитый певец Ахра: До встречи в Якутске!

Впервые в Якутске, только 8 Марта, специально для вас в Сахацирке первый совместный концерт Айдамира МУГУ и АХРА с большой праздничной программой «Твои глаза…».

Айдамир и Ахра стали популярным в 2003 году. Тогда буквально из каждого угла звучал знаменитый хит «Черные глаза», и безусловно хит всех медленных танцев «Карие глаза». Именно слушая эти песни, ты словно в машине времени попадаешь в прошлое, поэтому слова песен у многих в голове по сей день.

На протяжении всего вечера прозвучат ваши самые лучшие и любимые песни Айдамира Мугу: «Черные глаза», «Не ревнуй», «Украду», «Дежавю», «Любимая моя»; Ахра: «Карие глаза», «Милая», «Небо и луна», «Королева», «Капризная»!

Сделайте незабываемый подарок к Международному женскому Дню прекрасной половине, купив билет на первый совместный концерт АХРА и Айдамира МУГУ в Якутске! Готовьтесь подпевать, ведь вы знаете все слова песен!

Дата: 8 марта 2019 г.

Начало: 19:00 ч.

Место проведения: Сахацирк

Справки по телефонам: 725-527; 735-537

Стоимость билетов: 1500 руб; 1800 руб; 2000 руб;

Билеты в кассе Сахацирка.

Возраст: 16+

Онлайн продажа: http://afisha.ykt.ru/events/view?id=694204&date=soon