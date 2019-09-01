01.09.2019
13:35
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Светская хроника

Знаменитости вспоминают свое 1 сентября

В соцсетях известные люди Якутии вспоминают школьные годы, выкладывают памятные фотографии.

Найдите на фото маленького Степу Порядина. К слову, не всем с первого раза это удается.

Телеведущий Георгий Белоусов:

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Билии күнүнэн! Саҥа үөрэх дьыла саҕаламмытынан! Бүгүн сарсыарда кып-кырачаан оҕолор сибэкки дьөрбөтө тутуурдаах, ийэлэрин кытта сиэттиһэн баран эрэллэрин көрөммүн, бэйэм эмиэ оҕо саааспын санаан ыллым. Тоҕо эбитэ буолла (төһө да былыр үйэҕэ үлэһит буолларбын) бу күн сарсыардаттан оҕолуу долгуйан, үөрэн уһуктабын. Учууталларбын, кылааһынньыктарбын, оҕо сааспын саныыбын… Мин көлөһөҕө үүннэриллибит сибэккилэри үргээн, оскуолаҕа аан бастаан барбытым. Алтан чуораан чугдаарара, былыргы паартаҕа олорон үөрэнэрбит. Суорун Омоллоон бэлэмнээбит буукубаарынан ааҕар-суруйар буолбуппут. Кылааска эһээ Ленин мэтириэтэ "Үөрэниэххэ, үөрэниэххэ уонна өссө үөрэниэххэ" диэн ыҥырыылаах мэлдьи ыйанан турара…

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Бойз-бенд «Snow Voice»:

Звезда фильма «Агент Мамбо», актёр и популярный вайнер Иннокентий Хобуев:

Певец Виталий Очиров:

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. ТҮҮЛГЭР хаамыы.Лунатик,ол эбэтэр билиҥҥи аата СОМНАМБУЛИЗМА.Гиппократ үйэтин инниттэн биллэр көстүү эбит. . . Оҕо сылдьан бу дьикти көстүүнү кытта ыкса алтыһан турабын.Ис эйгэтэ,киириитэ тахсыыта,уу нурала,ардыгар алдьархайа абытай этэ.. Ол курдук Ийэбит этэринэн 2-с кылаастан саҕалаан түүннэри хаамыталаан барбыппын.Сарсыарда уһуктан,тыыллаҥныы сыттахпына- "Бу уол бөөлүүн эмиэ утуппата" диэтэхтэринэ олох өйдөөбүт этим.Хайдах өйдүөхпүнүй? утуйа сыттаҕым ди….Кэнникиннэн, дьонум тахсар ааны хатаан баран,быаннан баайар буолбуттара.2-с уонна 3 -үс кылааска үөрэнэ сылдьан түүннэри хаамарбын өйдөөбөт эбит буоллахпына,4-с кылаастан өйдүүр,куттанар буолбутум.Сүгүн утуйумаары гыммыппын биллэхпинэ,ороҥҥо сытарбыттан ытырыктатар этим.Төһө да салыннарбын,сымнаҕас ороммун булан утуйдум эрэ,оронум анныттан,истиэнэ быыһыттан хараҥа күлүктэр тахсаннар,икки илиибиттэн,икки атахпыттан туппутунан, заалынан,куухунанан,хосторунан кэритэллэр.Ол сылдьан Ийэм кууһарыттан арыый бэттэх кэлэбин,уоскуйар курдук буоларым.Түүнү быһа кэрийбит киһи быһыытынан, сарсыарда олох сэниэтэ суох,уу чаккырас буолан,ороммор уһуктабын.Сэниэ ылан,сыта түһэн,аһаан Чээйдээн баран оҕо оҕо курдук оонньуу ойон хаалабын.Күн бүтүүтэ,утуйуох иннинэ убайдарбын,бырааттарбын кытта күлэ-үөрэ,мэниктии-мэниктии суорат сии олордохпутуна,Ийэм харахпын көрөн баран тута билэрэ,"бу түүн эмиэ утуйбат буолбуппут"…. . . Ийэм этэринэн түүн 00:00 ч буолла эрэ хамсанарым,киирэрим тахсарым саҕаланар эбит.Арыый улаатыыбар 11,12 сааспар дьэ тохтообута. Үөрэхтээхтэр этэллэринэн,үксүгэр оҕо аймах түүлүгэр хаамара- "ЛУНАТИКТЫЫРА"биллэр.Киһи-аймах, хайдах майгылааҕыттан тус-туспа киирэр эбит.Ол курдук ким эрэ Лунатиктаан ЧУЛУУ ХУДУОҺУННЬУК буолар эбит.Аан Дойдуну анааран көрдөххө оннук дьонтон биирдэстэрэ ЛИ ХАДВИН диэн киһи.Кини хаһан даҕаны илиитигэр харандаас туппатах киһи.Ол эрэн түүлүгэр,лунатиктаан 10 сыл тухары аан дойдуга биллэр чулуу уруһуйдары айан-тутан таһаарбыт.ПИКАССО ЛУНАТИК диэн аар саарга аатырбыт. . . Баҕар тускутугар туһаныаххыт диэн,баары баарынан лоп курдук арыйдым. ТҮҮЛ ҮӨҺЭЭ ДОЙДУ өйө-санаата. . . #БитээккэАчыырап #алгысачыырап . Кэмэ кэллэҕинэ ааһыа,ааһар. Минньигэс түүллэри.

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Певец и теле- радиоведущий Петр Кулаковский:

Новость дополняется.

Источник: https://www.instagram.com/p/B122bj6lwWG/ https://www.instagram.com/p/B12tO08ojm8/ https://www.instagram.com/p/B12y8gzpJ8B/ https://www.instagram.com/p/B12moqYATpg/ https://www.instagram.com/p/B1tUXlJoN7u/ https://www.instagram.com/p/B12i2lAgu36/
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