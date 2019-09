Знаменитости вспоминают свое 1 сентября

View this post on Instagram

3й или 4й класс Морукской средней школы🙌🏻😂 Всех учащихся с днем знаний!👏🏻 Наһаа да мэниктиир этибит, бу санаатахха😅 Учууталларбар махтал, биһигини тулуйан үөрэппиттэригэр👏🏻😌 #1сентября