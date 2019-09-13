Знаменитости глазами художника

Якутский художник Николай Гольдеров рисует портреты знаменитостей, не только местных, но и зарубежных.

В его портфолио — известные политики, спортсмены, музыканты и, конечно, звезды кино. Многие хвалят его работы и отмечают поразительное сходство с оригиналами.

Посмотрите сами и скажите, похожи или нет?