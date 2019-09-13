13.09.2019
19:40
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Светская хроника

Знаменитости глазами художника

Якутский художник Николай Гольдеров рисует портреты знаменитостей, не только местных, но и зарубежных.

В его портфолио — известные политики, спортсмены, музыканты и, конечно, звезды кино. Многие хвалят его работы и отмечают поразительное сходство с оригиналами.

Посмотрите сами и скажите, похожи или нет?

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✨😎✨

A post shared by Художник Николай Гольдеров (@art_by_golderov) on

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Все, кто заходит в спальню нашего дома, первым делом восклицают: Ах, какая картина! Как мы себя любим🤪😂 А почему бы и нет? Тем более, если эта картина — подарок. Тем более, если ее писал @art_by_golderov . Кстати, мой земляк — Верхневилюйский 😎 Проблема выбора подарка, особенно на очень памятные мероприятия, особенно, если сильно хочется удивить и обрадовать виновника торжества — встаёт остро🤷🏼‍♀️ Почему бы и не заказать искусно написанный портрет, который сохранится на века? Если даже не подарок близкому, то можно заказать портрет своей семьи, который будет радовать родных ещё не одно поколение? Это же так чудесно: Дети уже выросли, а на портрете все те же пухленькие ручки и ножки, и новогодняя елка и мама с папой молодые☺️ Когда 2 года назад наша подруга Олимпия организовала свой сольный концерт, мы, недолго думая, заказали ее шикарный портрет @art_by_golderov , который она повесила у себя в спальне и сказала: Боже! Раньше я совсем не понимала такие подарки, а теперь вижу, что это — память не только обо мне, но и о моих друзьях😌 Спустя столько лет, сколько я знаю @art_by_golderov , могу с уверенностью сказать, что Коля — волшебник, способный запечатлеть на холсте миг счастья и красоты. Аиза всегда говорит, глядя на мой портрет: Как можно было с такой точностью нарисовать твои глаза и их выражение?😱😍А я знаю ответ😉Просто @art_by_golderov — мастер своего дела😊👌🏼

A post shared by Liza Schastlivaya (@liza_gazizova) on

Источник: https://www.instagram.com/art_by_golderov/ https://www.instagram.com/p/B2TUiouIuVq/
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