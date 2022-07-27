Знаменитая якутяночка от прекрасной Карины Чикитовой

Танец той самой малышки Карины Чикитовой, которая 12 дней выживала в тайге со своим щенком. Она станцевала на ысыахе в Санкт-Петербурге под «Якутяночку». Напоминаем, что Карина сейчас учится в балетной школе им. А. и Н. Посельских. Карина, выжившая в якутской тайге, станет балериной Альбина Черепанова об отважной девочке Карине

Фото: из свободного доступа Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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