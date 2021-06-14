Знаменательное событие в якутском селе

В День России в селе Мындагай Чурапчинского улуса произошло знаменательное событие. Здесь после долгого перерыва вновь распахнул свои двери Музей трудовой славы. Жители села приурочили к этому случаю открытие в сквере Победы мемориальной доски в честь своего земляка, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Павлова.

Ветеран войны Иван Михайлович Павлов всего лишь два года не дожил до своего векового юбилея и год до 75-летия Великой Победы – его не стало в 2019-м. На фронт он был призван в 1942 году, участвовал в освобождении Белгорода, Дергачи, Харькова, Кенигсберга и Прибалтики. Удостоен ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени, медалями «За Боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Иван Павлов в 1951 году окончил Чурапчинское педагогическое училище, в 1960 году исторический факультет Якутского госуниверситета. Он долгое время работал учителем истории, военруком в Тулагно-Кильдямской, Чурапчинской средней школе и Чурапчинской республиканской спортивной школе-интернате. Начиная с 1964 года Иван Михайлович выпустил свыше 40 книг, брошюр, альбомов о воинах-участниках из Чурапчинского улуса. Кроме того, он был приглашён в качестве выпускающего редактора нескольких томов республиканской книги “Память”.

Его подвижническая, просветительская и патриотическая работа по увековечению памяти якутян, призванных в годы войны на фронт, была по достоинству оценена в республике. Он является заслуженным учителем школ ЯАССР, лауреатом Госпремии им. П.А. Ойунского, кавалером ордена «Полярная звезда», почетным гражданином Чурапчинского улуса. Теперь сквер Победы в родном селе ветерана украсила мемориальная доска с его портретом.

Свою историю Музей трудовой славы, рассказывающий о славных сынах и дочерях Болугурского наслега, центром которого и является село Мындагай, ведёт с 60-х годов ХХ века. Здесь, в частности, хранятся уникальные документы и личные вещи первого из народа саха Героя Социалистического труда, знатного коневода Романа Иннокентьевича Константинова.

Уроженец села Мындагай всю жизнь проработал на родной земле, а первый орден Ленина с золотой звездой Героя Социалистического Труда за выдающиеся трудовые показатели он получил в августе 1947 года. Тогда он за короткое время смог увеличить численность табуна колхоза на 168%, добившись 100%-й рождаемости кобыл. В 1947 году достиг рекордного показателя – 55 жеребят выращенных от такого же количества кобыл.

В последние годы музей был закрыт, но теперь, благодаря энтузиастам и по настоянию жителей, его богатая экспозиция вновь стала доступна в уютном здании центра духовной культуры “Арчы”. Руководителем музея назначена Мария Петровна Попова, которая вместе с коллегами бережно и любовно занималась воссозданием экспозиции музея, получившего вторую жизнь. В этот же день жителям села впервые было показано большое красочное панно, созданное членами кружка местных мастериц по шитью “Дьарҕаа» (“Узоры”).

Обряд открытия музея и мемориальной доски Ивана Михайловича Павлова исполнила заслуженный работник культуры РС(Я), отличник культуры СССР и РС(Я), ветеран труда, член Союза журналистов РФ Валентина Дмитриевна Пинигина, более 20 лет проработавшая в Чурапчинском краеведческом музее.