Культура & Образование
Знаменательное событие в истории Высшей школы музыки Якутии
Впервые Высшая школа музыки РС(Я) стала обладателем замечательного инструмента – малого концертного рояля премиум класса японской фирмы Shigeru Kawai.
Концерт-презентация состоится 30 января в 15 часов. На сцене Высшей школы музыки РС(Я) выступит с сольной программой выпускник ВШМ РС(Я) Игорь ЗАХАРОВ, лауреат международных конкурсов, класс старшего преподавателя кафедры специального фортепиано ВШМ РС(Я) Галины Юрьевны ПОПОВОЙ, лауреата международного конкурса, отличника профессионального образования РС(Я).
Ныне Игорь Захаров – студент 5 курса Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.
Приглашены: КУПРИЯНОВ Юрий Степанович министр культуры и духовного развития РС(Я), БАЛАБКИНА Ольга Валерьевна заместитель председателя правительства РС(Я), ХАРАЙБАТОВА Надежда Михайловна руководитель проекта «Музыка для Всех».
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