Знаменательное событие на ВЭФ-2022

На полях Восточного экономического форума 5 сентября подписано концессионное соглашение между правительством Якутии и АО «Саханефтегазсбыт» о реконструкции и модернизации объектов нефтегазового хозяйства на территории Республики Саха (Якутия).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Соглашение подписали министр экономики региона Майя Данилова и генеральный директор компании Виктор Лебедев.

АО «Саханефтегазсбыт» является основным участником рынка нефтепродуктов.

Большинство нефтебаз 60-80-ых годов постройки, технический износ объектов составляет в среднем 80%.

В рамках концессионного соглашения будут модернизированы 4 нефтебазы общим объемом капитальных затрат 5,5 млрд рублей: это Белогорская, Жиганская, Усть-Куйгинская и Хандыгская нефтебазы.

На финансирование проекта будут привлечены средства федерального бюджета по механизму Дальневосточной концессии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Механизм предполагает возмещение до 100% капитальных затрат до окончания срока действия соглашения.

Напомним, 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Республикой Саха (Якутия) и АО «Саханефтегазсбыт» было заключено соглашение о сотрудничестве по использованию инструментов механизма «Дальневосточная концессия».

Реализация мероприятий проекта позволит повысить надежность и бесперебойность обеспечения северного завоза, а также снизить риски техногенных аварий, влекущих вред экологии, жизни и здоровью людей.