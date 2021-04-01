Знаменательное событие для всех чурапчинцев

Чурапчинский улус полностью охвачен ВОЛС.

В Чурапчинском улусе состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения строительства магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до села Мырыла Соловьевского наслега. Это был последний населенный пункт неохваченный оптическими линиями связи.

«Сегодняшнее событие безусловно даст мощный толчок для дальнейшего совершенствования цифровой экономики, а также улучшению доступа к различным образовательным, медицинским и другим услугам. Все это стало возможным благодаря конструктивной работе правительства Якутии, министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, руководства ПАО «Ростелекома», Чурапчинского филиала и всех подрядчиков. Совместными усилиями удалось исполнить поручение главы республики Айсена Николаева об обеспечении условий для самореализации каждого жителя нашего района независимо от места жительства», — сказал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

В ходе мероприятия между МО «Чурапчинский улус» и ПАО «Ростелеком» подписано Соглашение о совместной работе по разработке цифровых продукций. Представители компании сообщили, что строительство инфраструктуры будет продолжено. Рассматривается внедрение сети GPON в населенных пунктах района.

С сегодняшнего дня все населенные пункты Чурапчинского улуса на 100 % охвачены ВОЛС. В 2015 году преодолев 206 км. в центре Чурапчинского улуса впервые была запущена оптоволоконная связь в Мугудайском и Телейском наслегах. Спустя 3 года на высокоскоростной интернет перешли жители Арылахского и Бахсытского наслегов. За эти годы было проведено много работы, в результате чего все населенные пункты поэтапно перешли на оптическую линию. Также, в этом году на высокоскоростной интернет были подключены два отдаленных пункта – это Болугурский и Соловьевский наслеги. Всего к оптическим сетям филиал «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» подключил шестнадцать наслегов, проложив свыше 550 километров ВОЛС.

Подключение наслегов Чурапчинского улуса к волоконно-оптической линии связи проводилось в рамках Федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».