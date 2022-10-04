Происшествия
Знал, но все равно попался…
Житель поселка Нижний Куранах Алданского района Якутии обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные лица похитили с его банковского счета солидную сумму денег.
Как было установлено, потерпевшему позвонила женщина, представившаяся оператором банка, и сообщила, что кто-то пытается оформить кредит от его имени, и чтобы сохранить свои сбережения, необходимо перевести их на безопасный счет.
Далее разговор продолжился с представителем «службы безопасности банка», которому потерпевший предоставил коды, поступившие ему в смс-сообщениях, в результате чего с его счета было похищено 627.210 руб.
Как рассказал потерпевший, ранее он неоднократно слышал из средств массовой информации о том, как могут действовать мошенники, но сам поверил аферистам.
Полиция в очередной раз предупреждает: категорически запрещено называть коды из СМС-сообщений неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками банков. Сотрудники банков не имеют права спрашивать такую информацию.
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просто сбрасывайте сразу такие звонки от незнакомых людей. и по ссылке тоже не надо переходить по оплатам. есть однодневные сайты-копии банков.
надо говорить :
-Извините, до свидания!
и можете позвонить на номер горячей линии банка.
На задней карте написан тел. Он бесплатный.