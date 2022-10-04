04.10.2022
12:15
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Происшествия

Знал, но все равно попался…

Житель поселка Нижний Куранах Алданского района Якутии обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные лица похитили с его банковского счета солидную сумму денег.

Как было установлено, потерпевшему позвонила женщина, представившаяся оператором банка, и сообщила, что кто-то пытается оформить кредит от его имени, и чтобы сохранить свои сбережения, необходимо перевести их на безопасный счет.

Далее разговор продолжился с представителем «службы безопасности банка», которому потерпевший предоставил коды, поступившие ему в смс-сообщениях, в результате чего с его счета было похищено 627.210 руб.

Как рассказал потерпевший, ранее он неоднократно слышал из средств массовой информации о том, как могут действовать мошенники, но сам поверил аферистам.

Полиция в очередной раз предупреждает: категорически запрещено называть коды из СМС-сообщений неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками банков. Сотрудники банков не имеют права спрашивать такую информацию.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Алданскому району
Один комментарий на «Знал, но все равно попался…»
  1. K. 04.10.2022 12:28

    просто сбрасывайте сразу такие звонки от незнакомых людей. и по ссылке тоже не надо переходить по оплатам. есть однодневные сайты-копии банков.
    надо говорить :
    -Извините, до свидания!

    и можете позвонить на номер горячей линии банка.
    На задней карте написан тел. Он бесплатный.

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