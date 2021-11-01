Знаковая личность в якутской философии — дочь об отце

В преддверии 100-летия образования Якутской автономии, весь ученый мир республики и многочисленные поколения студентов понесли горькую и невосполнимую утрату — не стало Виктора Даниловича Михайлова.

Виктор Данилович являлся доктором философских наук, почетным работником высшего профессионального образования, отличником просвещения Российской Федерации, заслуженным деятелем науки Якутии. Его авторству принадлежат более 200 публикаций, среди которых девять книг и брошюр, свыше 100 научных и научно-методических статей. На протяжении всей своей трудовой деятельности он сочетал преподавательскую деятельность с научно-исследовательской и общественной работой. Он посвятил свои исследования проблемам гражданского согласия. Важнейшим результатом его изысканий является обоснование парадигмального характера согласия.

Благодаря Тамаре и Виктору Михайловым, хранителям лучших традиций отечественной интеллигенции, был привит в республике высокий образец духовной культуры — институт мысли, представленный в двух важных аспектах — институциональном и живом, медийном. Их усилиями с 1992 по 2012 годы в Якутске плодотворно работал специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по двум шифрам философского знания – онтология и теория познания, и социальная философия. Около полсотни аспирантов, выпускников кафедры философии, продолжают приносить пользу в развитии нашей республики и страны.

Сегодня исполняется ровно 40 дней, как Виктор Данилович ушёл из жизни. В этот прискорбный день в интервью с дочерью Виктора Даниловича мы вспоминаем ее отца. Анна Викторовна — заведующая кафедрой социологии и управления персоналом ФЭИ, кандидат экономических наук, доцент.

— Расскажите про своего отца? Каким он был человеком?

— Очень трудно говорить о любимом человеке в прошедшем времени. Образ нашего папы у меня состоит из трех временных моментов.

Первый — это образ наших родителей, Тамары Михайловны и Виктора Даниловича, во время нашей с сестрой Екатериной учебы в школе. Мы двойняшки, всегда ходили вместе, учились в одном классе в школе, но после школы поступили на разные факультеты ЯГУ им. М.К. Аммосова. Наши родители никогда не проверяли домашние задания, но, если было что-то трудно или непонятно, можно было абсолютно по любому предмету получить от них развернутый ответ. Наш папа быстро понимал материал по любому предмету и совершенно просто объяснял. Но мы обращались редко.

Поэтому Виктор Данилович любил подчеркивать, что никогда не помогал нам с уроками. В школьные годы мы запомнили нашего папу за письменным столом, работающего с бумагами, читающего и размышляющего. В 80-90-е годы не было компьютеров, все писал от руки. На письменном столе папы было много рукописей.

Наша мама была очень активным человеком. Каждые выходные весной мы ходили в парк на лыжах, летом — в пешие походы. Виктор Данилович и Тамара Михайловна ездили по нашей республике и старались нас брать с собой. Очень хорошо помню нашу поездку в Томпонский и Кобяйский районы. Выступления Виктора Даниловича перед населением, отдельно перед учителями, а мы сидели в зале и слушали. Когда выступали наши родители, в аудитории всегда стояла тишина. Все очень внимательно слушали, каждое слово. Образ занятого папы, сидящего и работающего в своем кабинете человека, но готового в любую минуту оторваться, чтобы ответить на нашу просьбу, чем-то помочь или разобраться. Виктор Данилович всегда все делал точно в срок согласно японской системе бережливого производства. Идеальный порядок на столе и в голове, логика понимания и изложения.

Второй образ – во время студенчества. Первым испытанием после зачисления была обязательная поездка всех первокурсников на «картошку». Перед нашим отъездом Виктор Данилович один только раз рассказал, как он уехал на учебу и писал часто своим родителям. Нас не просили писать или звонить, но разговор так отчетливо запомнился, что мы писали и звонили сами без напоминаний. Виктор Данилович никогда не настаивал на своем мнении, давал самим принять решение и быть ответственными за свой выбор. В студенческие годы мы начали активно ездить за пределы республики, но всегда помнили о том, что надо писать и звонить. Нам родители всегда доверяли. Образ человека, которому можно позвонить, написать, поговорить, посоветоваться. Наш папа всегда внимательно слушал, а главное — слышал даже между словами, что мы хотели рассказать и чем поделиться. Виктор Данилович любил повторять: «Слушать надо ушами, а не ртом».

Третий образ – это после рождения наших детей. Виктор Данилович очень любил своих внуков. Никогда не говорил, что занят, а всегда с радостью проводил с ними время. Дома мало говорил, а больше слушал, мало спрашивал, любил, когда мы сами рассказывали. Виктору Даниловичу нравилось, когда внуки сами звонили, забегали. Он освоил WhatsApp, соцсети, когда мы отправляли грамоты или дипломы, даже просто сертификаты участника, всегда ставил лайки. Играл с внуками в шашки. Были свои у дедушки и внуков маленькие традиции, даже тайны, о которых ни наши дети, ни папа не говорили. Образ дедушки, который одновременно с нами и со всеми. Он говорил: «Труд – это отец, а информация – это мать богатства». Виктор Данилович, быстро освоив социальные сети, оценил, насколько это удобно при распространении информации, но, с другой стороны, говорил, что требуется большая разъяснительная работа. Порой даже сетовал, что многие больше верят информации из социальных сетей, чем той, которая идет через официальные каналы.

Наш папа, дедушка, Виктор Данилович, очень аккуратный, ответственный человек, с высокой организацией себя, пространства и труда, дисциплинированный, надежный друг, человек, который всегда все знает и на которого можно 100% положиться, эрудированный, обладающий великолепной памятью, обладающий эмпатией и пониманием, умеющий убеждать. Никогда не настаивающий на своем мнении, но при этом всегда получается так, что собеседник начинает разделять его взгляды, толерантный и умеющий общаться абсолютно со всеми, не показывающий эмоции по отношению к человеку, но очень глубоко сопереживающий. Он всегда ставил интересы общества, работы, коллег и друзей выше своих. Открытый в общении, уважающий каждого собеседника, прекрасный оратор с чувством юмора, был очень простым человеком в общении, не требующий большой роскоши и комфорта.

— Какие у него самые большие заслуги, на ваш взгляд?

— Просветительская, научно-педагогическая деятельность, которая не оставила равнодушным ни одного студента, магистранта, аспиранта и слушателя, заложив в каждом стремлении к самосовершенству, самопознанию и саморазвитию. Виктор Данилович был в составе рабочей группы нашей республики, которая писала Конституцию Республики Саха (Якутия). Он автор многих документов и концепций в области образования, воспитания, работы с молодежью, соавтор доктрины здорового образа жизни, авторитетный член экспертного сообщества, проектов социально-политического, социально-культурного направлений в области научных знаний. Виктор Данилович – это пример активной гражданской позиции. Он заложил традиции преподавания философских дисциплин в Северо-Восточном федеральном университете, его лекторское мастерство служит примером педагогического мастерства.

Обоснование философии согласия как систематического историко-философского анализа гражданского согласия в обществе. Философия согласия – стиль мышления, определяемый высоким гуманизмом, бескорыстием, самоограничением и самопожертвованием. Определение Виктора Даниловича, точно отражающее главную мысль: «Согласие ориентирует мышление на стремление понять противоборствующую сторону, признать ее интересы такими же законными, как свои собственные, найти выход, где не было бы побежденных, а выиграли бы все».

— В жизни каждого человека бывают переломные моменты, в такие моменты что советовал, что говорил вам отец?

— Виктор Данилович больше слушал, чем говорил, задавая уточняющие вопросы, подводил к решению вопроса. Наш папа был открытым в обсуждении вопросов, никогда не осуждал и не говорил, что это неправильная точка зрения или решение, всегда оставлял последнее слово и принятие решение за теми, кто к нему обращался за советами. В отношении советов придерживался китайской мудрости: «Если Вы хотите человеку добра, не давайте ему рыбу, а научите ловить ее».

Знаете, Виктор Данилович и вся наша семья очень тяжело пережила уход в феврале 2001 года нашей любимой мамы, Тамары Михайловны. Наша мама была центром притяжения, движения и энергии. Она была инициатором, вдохновителем и мотиватором. Это был двигатель, который внезапно и резко остановился на полном ходу. Виктор Данилович по своей природе человек, который отдает энергию через заботу, порядок, оказание помощи и поддержки, через любовь окружающим. С уходом Тамары Михайловны источник получения энергии пропал, и образовалась пустота, которую казалось, что ничто не могло заполнить. Это был очень тяжелый период эмоциональной закрытости, замкнутости. В 2002 году родился наш старший сын, которого мы назвали в честь дедушки Виктором. Спустя полтора года родился средний сын Тимур, а потом и младший сын Данил. И энергетический баланс Виктора Даниловича стал постепенно восстанавливаться, он стал не только отдавать энергию, но и получать ее извне. Забота, внимание, любовь стали для Виктора Даниловичем смыслом жизни. А он нам говорил, что очень важно в жизни выражать благодарность простыми человеческими эмоциями.

Виктор Данилович своим примером и отношением к жизни давал мудрые советы, он постоянно говорил: «Личность рождается тогда, когда мы перестаем сравнивать себя с другими», «Надо относится к другим так, как мы бы хотели, чтобы относились к нам», «Не надо стараться всем угодить, самые несчастные люди – это те, которые боятся кого-либо разочаровать».

— Чем любил заниматься в свободное время Виктор Данилович? Его любимые книги?

— Виктор Данилович жил и творил по принципу Конфуция: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня». Виктор Данилович в свободное от учебных, лекционных занятий, участия в мероприятиях много общался. У Виктора Даниловича свободное время было посвящено беседе и общению. Он очень много разговаривал по телефону, как по стационарному, так и по сотовому. Ему постоянно звонили, он никогда не торопился, а обстоятельно отвечал и разъяснял, спрашивал и слушал. Когда освоил электронную почту, то много стал общаться и по электронной почте. Виктор Данилович обладал даром слушать, вовремя задать вопросы, разговорить собеседника. Он, как губка, впитывал все, что говорил собеседник, даже по телефону чувствовались сигналы его внимательного отношения. Поэтому все любили ему звонить, разговаривать, слушать его взгляды, утверждаться в своем мнении или, наоборот, получать обратную связь. Виктор Данилович очень тонко чувствовал собеседника, его эмоциональное состояние в момент беседы.

Отдыхом считал читать местные печатные газеты, а в последние годы и электронные издания. Виктор Данилович выписывал практически все местные издания в Якутске, читал их очень внимательно. В квартире у Виктора Даниловича богатая, как художественная, так и научная библиотека. Он любил перечитывать классиков и постоянно нас спрашивал, кто из героев из какого произведения, побуждая нас читать. Книги в квартире у дедушки везде: на рабочем столе, на кухонном столе, около кресла с лампой. Читал классиков якутской литературы. Виктор Данилович покупал все новики издательства «Бичик», журналы «Чолбон», «Полярная звезда». Трудно сейчас выделить любимые книги, потому что Виктор Данилович читал очень быстро и очень много. Он предпочитал печатную книгу цифровой. Папа говорил: «В условиях цифровизации печатная книга не перестает существовать».

Отдыхом были поездки на шашлыки на дачу в летнее время. Уютно устроившись в беседке, он любил вести неторопливые беседы за чаем. Дедушка умел все делать своими руками: починить кран, разобрать простейшие электронные вещи и посмотреть, почему они не работают, сам на даче построил теплицу, занимался земляными работами.

— Ваши родители — доктора философских наук, вы сами являетесь кандидатом экономических наук, какое место в вашей жизни занимает философия?

— Философия для меня — это одна из форм общественного сознания и познания мира через пример активной деятельности в обществе Тамары Михайловны и Виктора Даниловича. Философия – это образ мышления, а философ – это проводник знаний. Есть две категории: преподаватели философии и философы-мыслители. Тамара Михайловна и Виктор Данилович гармонично сочетали обе категории. Они обладали талантом учить и даром писать. Они занимались вопросами, на которые наука не имеет возможности дать конкретные ответы, демонстрировали стремление к знаниям и мудрости. Пример моих родителей доказывает, что философ – это тот, кто лучше других может сформулировать главные вопросы своего времени, это тот, кто может выразить то, что не могут сделать другие.

Философия — это мыслительная деятельность человека, направленная на рациональное осмысление мира и бытия человека в нем. Очень хороший философский совет дал Виктор Данилович: «Если вы хотите постоянно держать в форме свой мозг, то должны делать три вещи: разговаривать с умными людьми, читать умные книги и смотреть умные фильмы/передачи”.

Виктор Данилович всегда говорил, что творчество – универсальная форма человеческой деятельности. Творчество преобразует старое и созидает новое. В творческой среде человек остро ощущает установку на самосовершенствование ради достижения максимального результат в деле развития общества.

— Позвольте принести вам глубокие соболезнования в связи с утратой горячо любимого отца и дедушки, глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.

— Какие мероприятия планируются по увековечиванию памяти Виктора Даниловича?

— Мы выражаем сердечную благодарность всему коллективу родного для Виктора Даниловича Северо-Восточного федерального университета, Михайловой Евгении Исаевне, Николаеву Анатолию Николаевичу, Саввинову Андрею Савичу, ЯНЦ СО РАН,Голикову Н.И., администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия), администрации МР «Верхневилюйского улуса (района), министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), управлению образования ОА города Якутска, Николаеву А.С., Николаеву М.Е., Штырову В.А., Поскачину В.С., учителям и общественностинашей республики, землякам, родным, одноклассникам Виктора Даниловича, студентам, магистрантам, аспирантам, слушателям его лекций, всем тем, кто был и сейчас рядом с нами в трудную минуту. Спасибо за теплые слова поддержки, за отзывчивость, за память о нашем отце, дедушке Викторе Даниловиче.

Отдельная благодарность за помощь и поддержку постоянному представительству Республики Саха (Якутия) в г. Владивосток, представителю авиакомпании «Якутия» Жураковскому Евгению, ректору Тихоокеанского медицинского университета Шуматову В.Б., врачам и персоналу пульмонологического отделения и отделения интенсивной терапии и реанимации Владивостокской клинической больницы №1, которые до конца боролись за жизнь нашего отца.

Составлен план мероприятий по увековечиванию памяти Виктора Даниловича совместно с кафедрой философии, земляками и близкими:

-издание книги воспоминаний (приглашаем всех направить материал в издание на электронную почту philosofiausy@mail.ru, mikanya23@mail.ru);

-издание библиографического указателя и книги избранных трудов;

-создание цифровой медиатеки с выступлениями (на радио, на НВК, «Open лекции», интервью в золотой фонд «Наш профессор» в СВФУ) на сайте СВФУ;

-обсуждается идея увековечиванияфилософии согласия, предложенной Виктором Даниловичем;

-проведение междисциплинарных магистерских чтений в память о Викторе Даниловиче Михайлове;

-установление мемориала в память профессоров Т.М. и В.Д. Михайловых в сквере профессоров СВФУ;

-также открытие именной аудитории профессоров Т.М. и В.Д. Михайловых;

-в родной школе Виктора Даниловича в Верхневилюйской СОШ №1 им. И. Н. Барахова издан

приказ об установлении информационного стенда о биографии и о трудах Виктора Даниловича, и об учреждении именной премии лучшему ученику в НПК.

План мероприятий дополняется.