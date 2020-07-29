Знакомьтесь: Вагонно-пассажирская служба «ЖДЯ»

Соколов Алексей Евгеньевич, начальник вагонно-пассажирской службы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

— Всех коллег поздравляю с 25-летием со дня основания «ЖДЯ»! Желаю нашей компании дальнейшего роста экономических и финансовых показателей, а сотрудникам — крепкого здоровья и благополучия. И продолжать работать, поскольку если выбрал трудовой путь на железной дороге, нужно быть неизменно верным ей.

Вагонно-пассажирская служба относительно молодая в компании по сравнению с другими производственными структурами. Мы работаем с 2004 года, когда впервые было открыто пассажирское движение на инфраструктуре ЖДЯ до станции Томмот. Сегодня это одно из самых многочисленных подразделений компании, в котором работают 128 человек — это проводники, осмотрщики вагонов, билетные кассиры, руководители линейных подразделений…

С 2019 года пассажирское движение открыто уже по всей инфраструктуре «ЖДЯ» от Нерюнгри до Нижнего Бестяха. Несмотря на то что уже почти 16 лет курсируют поезда на южном участке нашей дороги, в столице республики и на большей части территории Якутии железная дорога — это новый вид транспорта: раньше здесь был только автомобильный транспорт и авиация.

Причем мы, пожалуй, стали уникальным регионом, где реализованы мультимодальные перевозки с участием трёх видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и водного.

Кулагина Наталья Владимировна, начальник ж/д вокзала Нижний Бестях

Например, сейчас пассажиров от станции Нижний Бестях до города Якутска доставляют несколькими видами транспорта: зимой пассажиров с поезда пересаживаем в автобусы и везём до автовокзала города Якутска, а в летний период сперва на автобусе от железнодорожного вокзала до речного причала, далее — на катере или теплоходе по реке Лене. В переходные периоды, осенью и весной, когда закрыта навигация и ледовая переправа, привлекаем для переправы через реку Лену судна на воздушной подушке.

В прошлом году в рамках организации мультимодальных перевозок мы построили на причале Нижний Бестях удобный павильон для пассажиров — пункт ожидания, где они могли бы переждать неблагоприятные условия: река Лена непредсказуема, бывают и туманы, и метели зимой. Одним словом, мы проделали большую работу для того, чтобы организовать трансфер пассажиров, как от железнодорожного вокзала до города Якутска, так и в обратном направлении, а также для того, чтобы при неблагоприятных метеоусловиях люди без проблем могли переждать непогоду в комфортных условиях.

Другим, не менее важным направлением нашей работы является техническое обслуживание и ремонт вагонов. Требования по подготовке вагонного состава у нас единые, мы работаем по одним нормативным документам с «РЖД».

Возжов Сергей Алексеевич, аккумуляторщик

Пассажирские вагоны работают согласно паспорту завода-изготовителя и рассчитаны на 50-градусный мороз. Однако хочу отметить, что температурные условия, в которых мы работаем, — уникальны. Перепады температур между зимой и летом достигают 100 градусов.

Кулешова Ольга Петровна, начальник вокзала ст. Алдан

Пожалуй, одно из главных достижений нашей службы — это организация вагонной ремонтной базы, которой ранее не существовало. Мы осуществляем ремонт пассажирских и грузовых вагонов, любой вид ремонта выполняется в срок и качественно.

Крапива Наталья Владимировна, начальник вокзала ст. Томмот

На сегодняшний день более 50 собственников вагонов ремонтируют свой подвижной состав у нас. В основном это подготовка вагонов под погрузку каменного угля.