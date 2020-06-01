Знакомьтесь, «Сосновские каникулы»!

Смена «Сосновские каникулы» Центра «Сосновый бор» сегодня стратовала в онлайн режиме для более 400 детей республики.

Как мы уже говорили, смена направлена на развитие Soft и Hard навыков у детей. Всего у ребят было на выбор 10 курсов разного направления. За время смены они будут заниматься по одной, ранее выбранной при регистрации, программе.

Какие же это программы дополнительного образования?

«Прокачайся» — здесь каждый желающий сможет научиться делать видеоконтент на различных программах прямо на своем смартфоне, при этом развивая свои лидерские качества! Девиз курса: «Узнавай новое, делая контент!». «Познай себя» — курс по психологии с интересными тренингами, викторинами, с различными терапиями по раскрытию своего внутреннего потенциала. «3d моделирование» — курс по 3D моделированию на основе программы Sketch Up для развития навыков применения компьютерных технологий в различных областях компьютерного моделирования, а также развитие пространственного мышления. Девиз курса: «Открой для себя трехмерное измерение с увлекательной программой Sketch Up»! «Art creative» — курсы живописи в разных технологиях. Девиз курса: «Раскрой в себе творца вместе с нами!». «Trial – trip или моя #хоумлаборатория» — здесь ребята узнают, что даже сидя дома можно провести занимательные опыты по естественно-научному направлению, открывая для себя много интересного и полезного. Ведь удивительное вокруг нас! «Выживание в лесу» — развитие у подрастающего поколения основных физических качеств и навыков практического опыта выживания в экстремальных природных условиях. «SMM продвижение в Instagram» — курс направлен на развитие полезных навыков и умения работы в социальных сетях, развивая при этом в себе навыки публичного выступления, грамотности и копирайтинга. «Digital T-Design» – здесь вы получите начальные знания о профессиях дизайнера и программиста. Каждый день будут творческие задания, новые интересные проекты, мастер-классы и фидбэк к проектам от лучших дизайнеров, экспертов в IT области. «Стань частью IT тусовки!». «Изобрази» — рисуем вместе с нами. «Развивайся творчески – живи ярко!». «Мир психологии» — в материалах курса доступным языком изложены основные понятия психологии человека. Вы узнаете, что управляет действиями и поступками людей, какой структурой и свойствами обладает личность, как зарождается мотивация, также сможете определить по психотипу свою будущую профессию.

Это краткосрочные общеразвивающие курсы от педагогов дополнительного образования, которые включают мастер – классы по направлениям дополнительного образования и проектно-исследовательской деятельности.

Сегодня состоялись ознакомительные занятия, в каждой группе по 30-35 детей. Некоторые ребята сегодня уже выполнили домашнее задание, рассказали о себе, познакомились друг с другом. Работа в основном идет через социальную сеть WhatsApp и Instagram, где ребята публикуют результаты своих работ.

Утром и вечером с ребятами работает вожатский коллектив «Душа Севера» Центра «Сосновый бор» с развлекательно-воспитательной программой.

Первый день прошел успешно. Желаем всем участникам отличных результатов и провести время самоизоляции с большой пользой для себя!