Знакомьтесь: Служба СЦБ, связи и информатизации

Тихонов Евгений Арсентьевич, начальник службы СЦБ, связи и информатизации: «Без современных средств СЦБ и связи невозможно обеспечить бесперебойный и безопасный перевозочный процесс»

— От лица службы СЦБ, связи и информатизации сердечно поздравляю коллектив АО «АК “Железные дороги Якутии”» с 25-летним юбилеем. Как стальными нитями, железные дороги сшивают всю территорию нашей Родины — России и обеспечивают единство экономического пространства, единство целей и задач. Мы очень рады, что наш коллектив вносит свой вклад в это уверенное движение вперед. С праздником вас, дорогие железнодорожники, желаем успехов в вашем нелёгком труде, крепкого здоровья, добра, мира и благополучия вам и вашим близким!

Неисправности и отказы в работе устройств могут отрицательно повлиять на объём, своевременность и безопасность перевозок. Подразделения службы осуществляют техническое обслуживание и ремонт закреплённых за подразделением устройств в соответствии с научно разработанными и утверждёнными планами и графиками во избежание неисправностей. Служба СЦБ, связи и информатизации состоит из трёх подразделений: дистанция СЦБ, дистанция связи и информационно-вычислительный центр.

Дистанция СЦБ и связи обеспечивает безопасность движения поездов и поддержание пропускной способности железных дорог. Дистанции СЦБ и связи состоят из 23 и 14 штатных работников соответственно.

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) обеспечивает автоматизированную систему управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, а также обеспечивает функционирование компьютерных систем и вспомогательного оборудования. В ИВЦ 14 штатных работников.

Устройства СЦБ и связи других регионов не поддерживают надежность при экстремальных отрицательных температурах. В связи с этим были найдены альтернативные системы для контроля и безопасности движения поездов. В работе системы микропроцессорной централизации «Эбилок-950» производства компании «1520 сигнал» уникальным решением стало применение микропроцессорных систем счёта осей SOL-21. Эти устройства служат для подсчёта количества осей подвижного состава, а также индикации свободности или занятости участков пути и стрелочных секций. Впервые в России эти технологии внедрили именно на станции «Денисовский». Устройства разработали для работы при отрицательных температурах, ниже минус 60 градусов. Результатом испытаний и отладки в процессе эксплуатации устройств стало начало внедрения этих систем в других регионах России, ближнего и дальнего зарубежья. Для повышения эффективности движения поездов построена и введена новая система цифровой транкинговой радиосвязи стандарта TETRA по участку «Томмот — Нижний Бестях». Подобная система сегодня введена только в Санкт-Петербургском метрополитене.