Знакомьтесь: Служба пути

Апанаскевич Владимир Иванович, начальник службы пути: «Наши путейцы могут всё!»

— Наша компания прошла большой путь, и ещё очень многое у нас впереди. На «Железных дорогах Якутии» много различных служб, и каждая делает своё дело.

Я хочу пожелать всем нам работать как одно целое,делать всё дружно и достигать единого результата. Объём движения поездов по железным дорогам Якутии с каждым годом увеличивается, и мы легко справимся со всеми вызовами, которые ставит перед нами работа, если будем действовать сообща.

Своим коллегам-путейцам и их семьям я бы хотел пожелать здоровья и достатка. Для путейца главное что? Если жена с детьми довольны, если у них все хорошо — то и он доволен, с радостью отправится на дистанцию и работать будет с удовольствием.

В нашей службе — четыре основных подразделения: Нерюнгринская дистанция пути, Алданская дистанция пути, Нижнебестяхская дистанция пути и дистанция по содержанию и ремонту путевых машин.

Наша задача — содержать пути в порядке, над этим работают 237 человек. В каждый сезон года у нас свои особенности и сложности: жара рельсы расширяет, холод сужает… Наша дорога ещё новая, и земляное полотно садиться будет долго.Чем больше поездов ходит, тем сильнее оно оседает. Мы эти просадки ремонтируем и стараемся работать на опережение — заранее выявлять сложные места, чтобы не было неисправностей в будущем, чтобы поезда шли плавно. В распоряжении службы пути — 37 единиц техники. Каждый год мы плавно модернизируем технику. Например, в прошлом году приобрели новую машину для снегоочистки таранного типа — СДПМ, которая очень выручила нас этой снежной зимой. Два года назад мы купили специальные стрелы для кранов КЖМ, при помощи которых удалось существенно ускорить очистку платформ на станциях от снега. В 2020 году по той же схеме будет модернизирован ещё один кран.

Я работаю на «Железных дорогах Якутии» уже 12 лет и могу сказать: за эти годы служба изменилась очень сильно. Была создана система по содержанию пути, в чём очень помогли приглашенные специалисты с БАМа.

Простой пример: каждый месяц у нас ходит измерительный вагон. Он проходит и выписывает ленты с неисправностями на каждый километр — как кардиограмму для человека. Раньше эту ленту никто читать не мог! Сейчас же у нас работают специалисты высочайшего класса. Очень сильно вырос профессионализм путейцев. Я считаю, что наши мастера на голову выше, чем в РЖД, в том числе благодаря климату региона.

Наши путейцы могут всё. Вообще всё. Особенности эксплуатации дороги в вечной мерзлоте приводят к тому, что приходится уметь выполнять широкий спектр работ. Как ни странно, но для нас, путейцев, в условиях Якутии больше сложностей доставляет жаркое лето, а не зимние морозы. Чем жарче лето, тем сильнее садится полотно. Зимой у нас путь стоит стабильный, и мы заняты в основном борьбой со снегом. За короткое якутское лето нам нужно успеть многое: обследовать дорогу, найти и устранить неисправности, возникшие из-за подвижки земляного полотна, предупредить появление новых «пучин». Чем лучше мы поработаем летом, тем спокойнее нам зимой.