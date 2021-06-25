Знакомьтесь: постановочная команда Ысыаха Олонхо

Каждое открытие Ысыаха Олонхо уникально по-своему и занимает центральное действие праздника, ведь в церемонии показано все многообразие культурно-духовной истории республики.

Олекминский район славится своей давней историей. Нынче, в открытии национального праздника зрителям покажут исконные обряды и ритуалы, но и конечно же особенности олёкминских традиций.

Главный сценарист и составитель концепции национального праздника Ысыах Олонхо в Олекминском районе Майя Николаевна Власьева — отличник культуры Республики Саха (Якутия), отличник радио и телевидения Республики Саха (Якутия), руководитель литературно-драматической части АУ РС(Я) «Театр Олонхо».

Советниками сценариста выступили именитый олонхосут и алгысчыт Петр Максимович Тихонов и заслуженный артист Республики Саха (Якутия), артист Саха академического театра им. П.А.Ойунского и Театра Олонхо Зоя Гаврильевна Попова.

Научный консультант национального праздника Руслан Анисимов — заместитель директора по науке, старший научный сотрудник НИИ Олонхо СВФУ им. М.К.Аммосова.

Напомним, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Олекминского района допуск зрителей будет обеспечен только при предъявлении прививочных сертификатов о полной иммунизации против COVID-19. Мера была внесена в санитарный протокол Национального праздника Ысыах Олонхо в 2021 году в Олекминском районе.