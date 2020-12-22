Знакомьтесь, новые имена Якутии!

Завершился XX юбилейный республиканский конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии», который собрал из 42 Детских школ искусств республики 282 участника, 93 преподавателей и концертмейстеров.

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Творческий форум «Новые имена Якутии» занимает особое место в культурной жизни республики и выполняет высокую миссию поддержки юных дарований и классической музыки.

Конкурс проводился по 8-ми номинациям:

Фортепиано

Струнные инструменты

Духовые инструменты

Народные инструменты

Академическое пение

Учитель и ученик – ансамблевое музицирование

Традиционный фольклор

Музыка для всех – в рамках республиканского проекта «Музыка для всех»

Председателями и членами жюри подведены итоги конкурса:

Гран – При Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии» присуждена Бердашкиновой Алисе (домра) – ученице 6 класса МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Мирного, преподаватель — заслуженный работник культуры РС(Я), заслуженный работник культуры Мирнинского района Нелли Викторовна Осуховская, концертмейстер – Инга Викторовна Бадмаева — лауреат российских и международных конкурсов.

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Звания лауреатов 1 премии получили 27 участников, 2 премии – 31, 3 премии – 35, звание дипломантов присвоено 45 участникам конкурса.

Также 28 участников отмечены специальными призами Оргкомитета.

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По итогам 20 — летия конкурса «Новые имена Якутии» за вклад в развитие образования и добросовестный труд Почетной грамотой Министерства образования и науки РС (Я) награждены:

Детская школа искусств № 1 ГО «город Якутск»

директор Ласс Ирина Петровна

Детская школа искусств № 2 ГО «город Якутск»

директор Лебедев Сергей Иннокентьевич

Детская школа искусств г. Мирный

директор Бадмаева Инга Викторовна

Детская школа искусств г. Нерюнгри

директор Филимонов Алексей Валерьевич

Детская школа искусств г. Ленск

директор Григо Татьяна Ивановна

Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка»

директор Седельникова Татьяна Алексеевна

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В торжественной церемонии за высокие показатели участия в конкурсе за последние 10 лет вручены памятные медали «Лучшему педагогу», изготовленные ювелирной фирмы «Киэргэ»:

Черкасовой Ирине Васильевне – преподавателю Детской музыкальной хоровой школы «Соловушка», г. Нерюнгри;

– преподавателю Детской музыкальной хоровой школы «Соловушка», г. Нерюнгри; Осуховской Нелли Викторовне – Детская школа искусств, г. Мирный, преподавателю обладателя Гран — При Бердашкиновой Алисы;

– Детская школа искусств, г. Мирный, преподавателю обладателя Гран — При Бердашкиновой Алисы; Рахимовой Галине Александровне – преподавателю класса скрипки Покровской детской школы искусств;

– преподавателю класса скрипки Покровской детской школы искусств; Беляеву Валерию Федоровичу – профессору кафедры концертных духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки РС(Я);

– профессору кафедры концертных духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки РС(Я); Белолюбской Людмиле Спартаковне – руководителю детского оркестра народных инструментов Дворца детского творчества им. Ф. И. Авдеевой, г. Якутск.

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Также памятной медалью «Самый юный участник» награждена Нестерева Лилия – воспитанница детского сада «Кэнчээри» с. Майя.

Организаторами была проделана масштабная подготовительная работа для качественного проведения всех мероприятий в режиме оn line: с 7 по 17 декабря были созданы и размещены на YouTube канале и Instagram ВШМ ролики об истории создания конкурса, о первых лауреатах, приветствия Председателей Фонда «Баргарыы», попечителей, выпускников, а также концерты детских коллективов ВШМ – ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» — худ. руков. Л. И. Габышева, С. М. Афанасенко, концертмейстер – Н. Н. Петрова, детского духового оркестра – рук. А. Э. Кузьмин, солистов – лауреатов международных конкурсов Олега Попова (виолончель) класс профессора О. Г. Кошелевой, Куприянова Павла (фортепиано) класс доцента КСФ Г. Ю. Поповой, лауреатов Новых имен разных лет, концерт профессоров РАМ им. Гнесиных Виталия и Инны Гуниных (народные инструменты).

Важнейшим компонентом конкурса «Новых имен», оказавшим существенное влияние на возрастающее качество и результативность исполнительского уровня детей, стало проведение мастер-классов для преподавателей и обучающихся ДМШ и ДШИ.

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В этом году на платформе zoom мастер – классы провели профессора РАМ им. Гнесиных Гунин Виталий Николаевич (баян), Гунина Инна Алексеевна (домра), ведущие музыканты – преподаватели Высшей школы музыки Гаврильева Ольга Ревовна, Попова Галина Юрьевна, Лебедев Сергей Иннокентьевич, Афанасенко Станислав Максимович, Габышева Лариса Иннокентьевна, Кузьмин Александр Эдуардович, Воронин Вячеслав Валерьевич, в которых прошли обучение 110 преподавателей, 59 учащихся.

Оргкомитет благодарит директоров Детских школ искусств за поддержку преподавателей, учащихся за подготовку и участие в конкурсе в столь сложное время, желает дальнейших творческих успехов, здоровья, благополучия в Новом 2021 году!