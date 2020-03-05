Знакомьтесь: медико-хирургический центр Республиканской больницы

В Республиканскую больницу-Центр экстренной медицинской помощи в основном доставляют тяжелых больных, на машине скорой помощи или санрейсом Центра медицины катастроф. Но кроме экстренных больных сюда обращаются и пациенты с хроническими заболеваниями, приходят люди, желающие попасть на ту или иную операцию, к примеру, попасть на консультацию ведущих специалистов больницы, пройти какое-то дообследование, сдать недостающие анализы.

Кто же занимается этой категорией пациентов?

— Медико-хирургический центр был создан в больнице два года назад с целью снижения нагрузки на стационары, повышения качества медицинской помощи, повышения эффективности использования коечного фонда, — говорит заведующий центром Михаил Самсонов. — Основной функцией центра является оказание амбулаторной специализированной консультативно-диагностической помощи пациентам хирургического профиля. У нас можно получить консультацию терапевта, невролога, анестезиолога-реаниматолога, колопроктолога, оториноларинголога, эндокринолога и заведующих отделениями.

В МХЦ проводится прием пациентов с целью отбора на оказание оперативной высокотехнологичной медицинской помощи в отделениях хирургического профиля больницы, а после операции пациенты получают здесь рекомендованное лечащим врачом консервативное хирургическое долечивание. Центр работает второй год, и пациентов, обращающихся к его специалистам, становится все больше и больше. К врачам можно попасть как по системе обязательного медицинского страхования, так и через отдел платных услуг. Кстати, пациент может выбрать специалиста, воспользовавшись своим правом получить медицинскую помощь на альтернативной основе.

К каким же специалистам желающих попасть больше?

В центре мне сказали, что в 2019 году наибольшее количество обращений было к оториноларинологам, колопроктологам, травматологам-ортопедам, к челюстно-лицевым хирургам и хирургам общего профиля.

— Плюс существования МХЦ в том, что в специализированные отделения больницы пациенты поступают уже подготовленными, обследованными, с результатами анализов, со всеми необходимыми документами на руках, — говорит Михаил Петрович. — Буквально на следующий день пациента, прошедшего через нас, можно брать на операцию или приступить к его экстренному лечению. Наша задача — улучшить качество обслуживания пациентов, сократить время ожидания на госпитализацию, обеспечить комфортное пребывание пациентов на достационарном этапе.

Все, кто был в больнице, должно быть, оценили четкую работу регистратуры и справочной службы, они тоже относятся к МХЦ. С введением Call-центра появилась возможность регулировать потоки пациентов, что не могло не повлиять на эффективность рабочего времени врачей, улучшилась информированность пациентов, а вместе с этим и удовлетворенность работой регистратуры, заметно повысился уровень культуры общения, заметно и работы по поддержке и сопровождению больных.

Не скрою, я всегда с удовольствием наблюдаю, как регистратор-координатор Адриан Шамаев, неизменно подтянутый и вежливый, провожает пациента до нужного кабинета или поста отделения, куда направляется больной, заботливо поддерживая пожилого человека и неся его вещи. А бывает, и бережно катит пациента по коридорам, посадив его в инвалидную коляску.