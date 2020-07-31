Знакомьтесь: Локомотивная служба

Ташпулатов Шухрат Исакжонович, начальник локомотивной службы: «Мы отвечаем за жизнь пассажиров и сохранность грузов»

— За прошедшие 25 лет компания прошла серьёзный путь развития и по праву занимает лидирующие позиции на рынке транспортных услуг региона. Постоянный рост перевозок, стабильное развитие и реализация различных проектов — это впечатляющий результат, достигнутый благодаря профессионализму якутских железнодорожников. Доверие крупных заказчиков, признание профессиональных сообществ железнодорожного транспорта подтверждают высокие стандарты качества работы компании и правильность выбора вектора развития. От всей души желаю своим коллегам процветания, покорения новых профессиональных вершин, сохранения уникальных внутренних ценностей и опыта!

Локомотивная служба «Железных дорог Якутии» — ключевой исполнитель перевозочного процесса, выполняет функции по эксплуатации и ремонту тепловозов, занимается вождением пассажирских, грузовых поездов, выполнением сортировочной работы на станциях, техническим обслуживанием и ремонтом тепловозов. В службе работают более 250 человек различных специальностей.

Большая ответственность за безопасность движения, за жизни пассажиров и сохранность грузов накладывает высокие требования к профессии железнодорожника в целом: это и отменное здоровье, профессиональные требования, психофизиологический отбор.

Именно машинист и помощник машиниста — последнее звено, которое может предотвратить опасность при движении поездов на перегонах; от них зависит выполнение графика движения поездов, отслеживание технической исправности. Особо хочу подчеркнуть, что поезда ходят круглогодично, круглосуточно и при любой погоде, работники должны быть всегда готовы к поездке независимо от времени суток.

В нашей компании существует свой вектор технической политики, основной посыл заключается в применении высокотехнологичного, надёжного оборудования, используемого с учётом многих местных особенностей — как инфраструктурных, так и природно-климатических. Главный упор делается на обучение персонала, который должен быть подготовлен к внештатным ситуациям, их предупреждению и своевременному контролю. Низкие температуры окружающего воздуха вносят корректировки в работу многих узлов и механизмов. Поэтому всё оборудование должно быть надёжным, а система ремонта должна обеспечивать гарантию выполнения работ.

Чтобы тепловоз вышел из депо в рейс, особенно в зимний период, технические специалисты дополнительно выполняют ряд проверок, а некоторые узлы проходят регламентные работы, исходя из своего собственного опыта работы нашего подразделения.

Уникальность подвижного состава «Железных дорог Якутии» — это его надёжность, а также снижение расходов на эксплуатацию и ремонт.