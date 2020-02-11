Знакомство с мастерами IV Международного «Цеха»: Снежана Пысларь

Российский Музыкальный Союз (РМС), Международная Гильдия Молодых Музыкантов «МеждународМолОт»Российского музыкального союза, Высшая Школа Музыки (институт) Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова, Союз композиторов Республики Саха (Якутия), Белорусско-российская ассоциация современной музыки проведут IV Международный Дальневосточный симфонический семинар-форум «Цех» в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика» на базе Высшей школы музыки РС(Я) с 23 по 29 февраля 2020 года.





Снежана Пысларь — композитор, член Союза Композиторов и Музыковедов Республики Молдова. Доктор искусствоведения и культурологии. Старший преподаватель Академии Музыки, театра и изобразительных искусств. Член коллегии МГММ «МолОт»



Окончила композиторский факультет Академии Музыки Молдовы (класс проф. Павла Ривилиса)

1999 – магистратуру при Университете искусств Молдовы. С 1999 — член Союза Композиторов и Музыковедов Молдовы (c 2008 – член правления)

2002 – член Международной ассоциации современной музыки (молдавская секция)

2006 – преподаватель Академии Музыки, Театра и Изобразительных искусств Молдовы

2011 – член художественного совета Общественной Компании Телерадио Молдова



Автор камерной, хоровой, вокальной и симфонической музыки



2003 – постоянный участник ежегодного международного фестиваля Дни Новой Музыки (Zilele muzicii noi, Кишинев, Молдова), тематических проектов, фестивалей современной музыки в Румынии, Испании, Беларуси, Российской Федерации, различных арт-проектов Союза Композиторов Молдовы. Приглашенный мастер форумов для молодых композиторов в Республике Беларусь (2017-2018), Российской Федерации (2019), Республике Молдова (2019).



Организатор серии концертов «Искусство молодых композиторов и исполнителей» в рамках фестиваля Дни Новой музыки (2008 — 2017), координатор проекта «Композиторы Молдовы – молодому поколению» (2011 — 2015), член оргкомитета Национального конкурса молодых композиторов (2009 – 2018). Участник национальных и международных научных конференций, посвященных культуре и искусству Молдовы (2002 – Пхеньян, Северная Корея, 2010 – 2018 – Кишинев, Молдова, 2019 — Астрахань, РФ). Автор около 40 научных и публицистических статей (2004 — 2019), телепередач о культуре (1997 — 1999)



