Знакомство с мастерами IV Международного «Цеха»: Николай Михеев

Продолжаем знакомить вас с мастерами IV Международного Дальневосточного семинара-форума «Цех».

Российский Музыкальный Союз (РМС), Международная Гильдия Молодых Музыкантов «МеждународМолОт»Российского музыкального союза, Высшая Школа Музыки (институт) Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова, Союз композиторов Республики Саха (Якутия), Белорусско-российская ассоциация современной музыки проведут IV Международный Дальневосточный симфонический семинар-форум «Цех» в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика» на базе Высшей школы музыки РС(Я) с 23 по 29 февраля 2020 года. Михеев Николай Алексеевич (1984) – композитор, старший преподаватель «Высшей школы музыки» (институт) им. В.А.Босикова, отличник культуры Республики Саха (Якутия), член Правления Союза композиторов Республики Саха ( Якутия)(2009), председатель якутского представительства молодежного отделения Союза композиторов России (2009), член коллегии МГММ » МеждународМолОт» РМС, Председатель Якутского отделения МГММ » МеждународМолОт» РМС- «СахаМолОт».



Музыкальное образование получил в стенах Высшей школы музыки (института) им. В.А. Босикова в классе фортепиано заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия) И. Ивановой (1993-2003).

Окончил Санкт- Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова, по классу композиции профессора, народного артиста РСФСР Б.И. Тищенко (2003-2008), аспирантуру МГК им. П.И.Чайковского, класс профессора народного артиста РФ А.В.Чайковского (2016-2018).

Ныне, Николай Михеев ведет специальные предметы на кафедре истории и теории музыки» Высшей школы музыки», является основателем класса компьютерной музыки и аранжировки.



Лауреат и дипломант международных конкурсов.



