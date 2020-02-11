Знакомство с мастерами IV Международного «Цеха»: Богдан Королек
Продолжаем знакомство с мастерами IV Международного Дальневосточного семинара-форума «Цех».
Российский Музыкальный Союз (РМС), Международная Гильдия Молодых Музыкантов «МеждународМолОт»Российского музыкального союза, Высшая Школа Музыки (институт) Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова, Союз композиторов Республики Саха (Якутия), Белорусско-российская ассоциация современной музыки проведут IV Международный Дальневосточный симфонический семинар-форум «Цех» в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика» на базе Высшей школы музыки РС(Я) с 23 по 29 февраля 2020 года.
Богдан Королек — музыкальный критик, помощник
художественного руководителя балетной труппы и редактор-составитель изданий
театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург)
Автор текстов на портале Colta.ru, в журналах «Музыкальная жизнь», «Музыкальная академия», «Петербургский театральный журнал», изданиях Большого и Мариинского театров.
Соавтор антологии «Новая русская музыкальная критика. 1993–2003» (в трех томах; М.: НЛО, 2014–16).
Соавтор сценария балетов «Приказ короля» и «Конёк-горбунок» (с Вячеславом Самодуровым, «Урал Опера Балет»).
Окончил Красноярский хореографический колледж (класс Ивана Карнаухова), Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой (бакалавриат «Искусства и гуманитарные науки»), Санкт-Петербургский государственный университет (магистратура «Музыкальная критика»).
Ранее служил артистом балета в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории и сотрудником издательского отдела Мариинского театра.
Лауреат Всероссийской премии для музыкальных критиков «Резонанс» (2015)
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