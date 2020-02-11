Знакомство с мастерами IV Международного «Цеха»: Александра Хмелевска

Продолжаем знакомство с мастерами IV Международного Дальневосточного семинара-форума «Цех».

Российский Музыкальный Союз (РМС), Международная Гильдия Молодых Музыкантов «МеждународМолОт»Российского музыкального союза, Высшая Школа Музыки (институт) Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова, Союз композиторов Республики Саха (Якутия), Белорусско-российская ассоциация современной музыки проведут IV Международный Дальневосточный симфонический семинар-форум «Цех» в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика» на базе Высшей школы музыки РС(Я) с 23 по 29 февраля 2020 года.







Александра Хмелевска- польский композитор, председатель Союза Молодых Польских Композиторов, член правления фонда Музыкальные Таланты Европы. Является членом Ассоциации Авторов ZAiKS.





Александра Хмелевска пишет камерную и оркестровую музыку, которую активно исполняют в Польше, Украине, Беларуси, Германии, Словении, Сша, Венгрии, Австрии и в Индии. Помимо композиции, занимается аранжировкой – ее симфонические оркестровки были использованы на крупнейшем музыкальном фестивале в Мексике – Cervantino. Александра на постоянной основе сотрудничает с голландским издательством партитуры Donemus. В настоящее время работает над докторской диссертацией, пишет оперу о жизни мексиканской художницы, Фриды Кало.





ОБРАЗОВАНИЕ

Александра Хмелевска -выпускница Музыкального Университета Фредерика Шопена в Варшаве по классу композиции профессора Павла Лукашевского. В настоящее время обучается в Музыкальной Академии им. Кароля Шимановского в Катовицах в классе профессора Евгения Кнапика, изучала также историю искусств и классическую филологию в Варшавском Университете. Участница мастерских для композиторов таких как: композиторские курсы в Радзеевице (2015, 2016), где читали курсы Симон Стиин-Андерсен, Мартин Паддин, Филипп Маноури и другие. Была участником SyncCampu для композиторов, где композиторы создавали музыку к кинофильмам, в Лиславиче (2019), ее наставниками были композиторы — Кшесимира Дембской и Кшиштоф Книттла.

Александра является многочисленным победителем на престижных международных конкурсах по композиции и аранжировке





Александра Хмелевска приводит также и литературную деятельность. В 2014 году ее дебютный роман „Ученик Волшебника” была издана и получила признание. В 2015 году ее сценарий „Там, где живет тишина” была удостоена II премии на конкурсе фестивале «Литературный Сопот».



