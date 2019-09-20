20.09.2019
09:59
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Происшествия
Знакомство с девушкой слишком дорого обошлось якутянину
В дежурную часть отдела полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о краже. Материальный ущерб составил 54 999 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска установлена 21-летняя безработная уроженка Намского района.
Установлено, что подозреваемая и потерпевший познакомились на улице, и мужчина пригласил новую знакомую к себе домой. Весь вечер они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, злоумышленница сняла с него золотое кольцо и цепочку, также похитила сотовый телефон потерпевшего и ушла.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы сроком на 5 лет.
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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