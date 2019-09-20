Знакомство с девушкой слишком дорого обошлось якутянину

В дежурную часть отдела полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о краже. Материальный ущерб составил 54 999 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена 21-летняя безработная уроженка Намского района.

Установлено, что подозреваемая и потерпевший познакомились на улице, и мужчина пригласил новую знакомую к себе домой. Весь вечер они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, злоумышленница сняла с него золотое кольцо и цепочку, также похитила сотовый телефон потерпевшего и ушла.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы сроком на 5 лет.