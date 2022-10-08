Знак времени: по Якутску провезли танк

В Якутске был замечен трал, везущий танк, сообщает тгк @djiikey. Но перепугавший всех горожан танк на улицах Якутска, видимо, везли в Парк Победы, где устанавливают демилитаризированную технику.

Как сообщил мэр Якутска в своем тгк Евгений Григорьев:

В рамках строительства Парка Победы в Гагаринском округе устанавливаем демилитаризованную военную технику, всего 12 единиц. Среди экспонатов гаубицы, 100-мм пушки, зенитные установки и танки.

