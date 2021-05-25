Знай наших! Якутянин завоевал «серебро» Дельфийских игр

Первокурсник Якутской балетной школы им. Посельских Иван ОДИНЦОВ стал серебряным призером 20-х молодежных Дельфийских игр России, которые в эти дни проходят в Перми.

Талантливый студент и стипендиат Фонда Галины Улановой забрал серебро в номинации «Классический танец», возрастная группа «15-17», уступив участнице из Перми Валерии КУЗНЕЦОВОЙ. Третье место заняла Анастасия КУПЦОВА из Башкортостана. Специальный диплом «За артистизм и легкое исполнение» получила и другая представительница Якутии — Алисия ПАК.

«Раньше мы брали бронзу и дипломы, а сейчас улучшили результат – взяли серебро. Конкуренты очень сильные, в основном со старших курсов, а наши студенты с 1-го курса», — рассказали в Якутской балетной школе.

Отметим, что в программе Дельфийских игр 28 номинаций, в т.ч. классические, народные и современные жанры. Участвуют около 2 тысяч ребят из 80 регионов России. Якутию представляют шесть юных талантов, в т.ч. пять студентов Якутской балетной школы им. Посельских и юная художница из Намского педагогического колледжа.

Иван Одинцов — 2004 г.р., студент 1 курса Якутской балетной школы им. Посельских.

— лауреат III премии (бронзовая медаль) X Международного балетного конкурса KIBC г. Сеул, Республика Корея, 2017г.

— лауреат 1 премии (золотая медаль) в номинации «Классический танец» VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Өрлеу» г. Алматы (Казахстан), 2018г.

— дипломант и обладатель специального приза жюри I Монгольского международного конкурса балета г. Улан-Батор (Монголия), 2018 г.

— почетная грамота жюри VII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» г. Сочи, 2019г.

— дипломант 2 степени регионального этапа российской национальной премии «Студент года – 2020», в номинации «Профессионал года», 2020г.

— лауреат 3 премии (бронзовая медаль) Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, г. Москва, 2020г.

— стипендиат Фонда Галины Улановой 2020 г.