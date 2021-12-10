Знаете ли вы Конституцию России?

12-13 декабря 2021 года Общественное Движение «Гражданин» проводит акцию «Всероссийский тест на знание Конституции РФ».

Акция проводится для повышения общей правовой грамотности и знания основного закона России, вовлечения населения в изучение основополагающих принципов жизнедеятельности общества.

Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в онлайн формате с использованием любых устройств(ноутбук/компьютер/телефон), имеющих доступ в сеть Интернет, на официальной онлайн-платформе www.гражданин.дети.

Участие в Акции является добровольным, бесплатным и доступным каждому.

Принять участие в акции может любой желающий старше 12 лет. Тест состоит из 20 вопросов. Общая сумма баллов за тест – 20. Язык тестовых заданий – русский. Общее время проведения – 40 минут.

Вопросы и задания теста появятся в открытом доступе на сайте организатора акции (https://гражданин.дети) в разделе «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» не позднее 09:00 утра 12 декабря 2021 г.

Для прохождения теста в онлайн формате участнику необходимо: – зайти на сайт организатора Акции в раздел «Всероссийский тест», перейти по ссылке «Пройти Тест». – заполнить онлайн форму Теста.

Онлайн форму теста можно будет заполнить с 09.00 часов 12 декабря 2021 года до 23:59 13 декабря 2021 года.

При завершении тестирования участник получает информацию со своим общим баллом.

Результаты будут опубликованы на сайте https://гражданин.дети до 20 декабря 2021 года.

С Положением акции можно ознакомиться здесь.