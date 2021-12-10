Знаете ли вы Конституцию России?
12-13 декабря 2021 года Общественное Движение «Гражданин» проводит акцию «Всероссийский тест на знание Конституции РФ».
Акция проводится для повышения общей правовой грамотности и знания основного закона России, вовлечения населения в изучение основополагающих принципов жизнедеятельности общества.
Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в онлайн формате с использованием любых устройств(ноутбук/компьютер/телефон), имеющих доступ в сеть Интернет, на официальной онлайн-платформе www.гражданин.дети.
Участие в Акции является добровольным, бесплатным и доступным каждому.
Принять участие в акции может любой желающий старше 12 лет. Тест состоит из 20 вопросов. Общая сумма баллов за тест – 20. Язык тестовых заданий – русский. Общее время проведения – 40 минут.
Вопросы и задания теста появятся в открытом доступе на сайте организатора акции (https://гражданин.дети) в разделе «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» не позднее 09:00 утра 12 декабря 2021 г.
Для прохождения теста в онлайн формате участнику необходимо: – зайти на сайт организатора Акции в раздел «Всероссийский тест», перейти по ссылке «Пройти Тест». – заполнить онлайн форму Теста.
Онлайн форму теста можно будет заполнить с 09.00 часов 12 декабря 2021 года до 23:59 13 декабря 2021 года.
При завершении тестирования участник получает информацию со своим общим баллом.
Результаты будут опубликованы на сайте https://гражданин.дети до 20 декабря 2021 года.
С Положением акции можно ознакомиться здесь.
+7 (999) 174-67-82