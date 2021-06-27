Значительно уменьшен объем масляного пятна на реке Вилюй
Работы по сбору абсорбированного масляного пятна с поверхности воды у нижнего бьефа ГЭС-2 ведутся в круглосуточном режиме.
Задействованы сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы «Газспассервис», нештатных аварийно-спасательных формирований КВГЭС, лодки, кран-манипулятор, вакуумные насосы и спецтехника для сбора и временного хранения собранного с воды сорбента.
Для локализации пятна выставлено три уровня боновых заграждений, поверхность реки обработана специальными реагентами, расщепляющими масло, и сухими впитывающими сорбентами различных типов. Продолжается сбор сорбированной массы с поверхности воды. На данный момент собрано уже более 400 литров. Размер и толщина масляного пятна значительно сократились.
Начаты работы по обработке бетонных колонн, притурбинной территории ГЭС-2 и береговой территории для полного устранения остатков утечки масла.
«Благодаря длинному световому дню мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы в максимально короткие сроки закончить ликвидацию последствий утечки масла», — рассказал директор КВГЭС Александр Горяинов.
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