Значимое событие состоялось в Намском улусе

Состоялось значимое событие для жителей Намского улуса — освящение новой часовни на Графском берегу в честь Святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и Всея Руси.

Этому событию предшествовали неоднократные обращения верующих в разные инстанции, но такое стало возможным только после того, как их просьба была озвучена на заседании Якутского отделения Императорского Православного Палестинского общества.

В мероприятии приняли участие руководитель администрации главы и правительства РС (Я) Афанасий Владимиров, народный депутат республики, председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Сергей Ларионов, управляющий делами МОО Императорское православное палестинское общество Даниил Бурдыга и другие.

Население Графского берега и руководство Намского улуса тепло встретило делегацию.

Церемонию освящения провел Архиепископ Якутский и Ленский Владыка Роман. Он произнес молебен, освятил внутреннее убранство. В словах архипастыря мудрость и огромное значение сегодняшнего события: это напоминание человеку о возобновлении и освящении его храма внутреннего, и для содействия к тому.

Поблагодарив всех принявших участие в строительстве часовни Владыка особенно отметил роль регионального отделения Императорского Православного палестинского общества, усилиями и радением которого впервые на этих землях, на Графском береге, возведена часовня.

В своей речи генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов отметил, что строительство и освящение храма состоялось в рамках мероприятий, посвященных 400-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. «Мы увековечили имя графа, генерал-губернатора Восточной Сибири Алексея Игнатьева, который основал Графский берег 135 лет назад. Для нас, речников, поселок важен и тем, что перед войной ленские речники выбрали Графский берег для организации здесь базы флота. Для защиты затона были построены ледорезы, остатки которых видны до сих пор. Здесь велись судоремонтные работы, работала кузница, электростанция. Только в 60-е годы затон был переведен в Жатай. Нам вдвойне приятно, что население Графского берега и Намского улуса искренне порадовались возведению часовни» — сказал Сергей Ларионов.

Освящение часовни состоялось в рамках научно-практической конференции «Генерал-Губернатор Восточной Сибири, почетный гражданин г. Якутск, граф Алексей Павлович Игнатьев в Якутии (14 июля – 5 августа 1886 года)». Сегодня конференция продолжит свою работу.