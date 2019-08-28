Злоумышленники проникли в дом жительницы Якутска

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестные похитили её телевизор стоимостью 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» были установлены подозреваемые. Ими оказались 32-летний и 29-летний ранее судимые мужчины.

Установлено, что подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя возле частного сектора, приметили дом потерпевшей и поняли, что хозяева отсутствуют. Разбив окно, злоумышленники проникли в дом и похитили телевизор потерпевшей, который успели сбыть в одном из городских ломбардов. Похищенное изъято и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.