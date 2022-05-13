Злоумышленники повредили кабели ВЛ в Ленске

В г. Ленске Ленского района Якутии неизвестные повредили кабели воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ.

11 мая 2022 года в районе подстанции 110 кВ «Ленская» Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» с опор ВЛ 6 кВ были обрезаны четыре резервные высоковольтные кабеля: три из них повреждены, один украден. Информация о случившемся передана в правоохранительные органы.

Ограничения электроснабжения потребителей в г. Ленске не произошло, так как кабели являются резервными, а не питающими. Но данный факт не освобождает правонарушителей от ответственности.

Энергетики обращаются к жителям районов Якутии с напоминанием: любое стороннее вмешательство в работу энергообъектов, в том числе повреждение или хищение элементов энергооборудования, может нести угрозу для здоровья и жизни и самого нарушителя, и окружающих. Кроме того, незаконное деяние может стать причиной нарушения режима энергоснабжения бытовых и промышленных потребителей.