Злостным неплательщикам за ЖКУ банки не будут предоставлять кредиты!

Теплоэнергосервис продлил договор с Бюро кредитных историй.

В целях повышения платежной дисциплины и своевременной оплаты за ЖКУ в АО «Теплоэнергосервис» предпринимаются меры по взысканию задолженностей, за уже потребленные услуги, со злостных неплательщиков. В 2022 году продлен договор с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) о предоставлении информации о потребителях, имеющих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги Теплоэнергосервиса.

«Передача в НБКИ данных злостных неплательщиков — это вынужденная мера, — комментирует начальник отдела расчетов и доходов АО «Теплоэнергосервис» Жанара Айкенжеева. Мы выгружаем информацию о потребителях, в отношении которых вступили в силу судебные решения о взыскании непогашенной и просроченной задолженности, вследствие чего банки не будут предоставлять им кредит».

В целях обеспечения защиты информации, банк, при рассмотрении заявки на кредит, не раскрывает причину отказа, хотя причиной могут послужить нарушения заявителем платежной дисциплины.

АО «Теплоэнергосервис» информирует своих потребителей о необходимости погасить задолженность по ЖКУ во избежание предоставления данных в Национальное Бюро кредитных историй.