Зоозащитница Злата Сычева против закона Бурматова

Зоозащитница Злата Сычева выступает против выпуска животных в среду обитания и считает, что собакам на улице не место. Безнадзорные животные и животные на самовыгуле несут угрозу населению, подчеркивает Сычева. Об этом она сказала во время интервью телеканалу Якутия 24. Она разделяет опасения за жизнь и здоровья себя и своих близких, которую испытывают горожане, повстречавшись с агрессивными животными. Поэтому Злата Сычева выступает против закона Бурматова, сообщает тгк Якутия24