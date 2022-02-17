17.02.2022
18:24
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Якутск
Зоозащитница Злата Сычева против закона Бурматова
Зоозащитница Злата Сычева выступает против выпуска животных в среду обитания и считает, что собакам на улице не место. Безнадзорные животные и животные на самовыгуле несут угрозу населению, подчеркивает Сычева. Об этом она сказала во время интервью телеканалу Якутия 24. Она разделяет опасения за жизнь и здоровья себя и своих близких, которую испытывают горожане, повстречавшись с агрессивными животными. Поэтому Злата Сычева выступает против закона Бурматова, сообщает тгк Якутия24
Фото: Якутия24
Источник: Якутия 24
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