«Зина и Лёха». Долгожданная кинокомедия выходит на экраны!

Якутяне давно любят и от души веселятся от искрометных коротких роликов Зины (Иннокентий Орестов) и Лёхи (Алексей Михайлов) в соцсетях, показывающих быт обычной якутской семьи.

Поклонники давно просили комичный дуэт снять полнометражный фильм и их желание исполнилось! С 29 сентября во всех экранах республики наконец мы можем полюбоваться нашими героями и вдоволь посмеяться от их шуток.

На днях в кинотеатре «Синема Центр» состоялся спецпоказ фильма «Зина и Лёха. Операция» Хвост и вымя». До показа исполнители главных ролей дали свои эксклюзивные комментарии специально для Sakhalife.

Алексей Михайлов, продюсер и исполнитель роли Лёхи:

— Как вы все знаете, мы начинали с коротких роликов — вайнов, создали образы Зины и Лехи в мае 2019 года и на протяжении трех лет радовали своих зрителей.

Прошлой весной пришла идея снять фильм, о чем и просили наши поклонники.

Я долго уговаривал исполнителя роли Зины Иннокентия Орестова, он вначале наотрез отказался, но он дал свое согласие, когда услышал сумму предложенного гонорара за съёмки, у него в то время как раз были проблемы с деньгами (смеётся). Это конечно же, шутка!

Честно говоря, у нас не было ни копейки, чтобы снять фильм. Но к нам пришли наши друзья — партнёры из группы компаний «Авторитет» под руководством Дмитрия Альбертовича и очень сильно помогли, за что им передаю свои слова благодарности.

Очень осторожно решили обратиться с предложением стать режиссёром кумира нашего детства Романа Дорофеева, который снял несколько фильмов для творческой группы «Детсат», к нашему удивлению, он согласился и сказал, что сам хотел нас снять в каком-нибудь фильме.

Не секрет, что в нашей республике сценарист — штучная профессия, но к нашему счастью, Алексей Амбросьев — младший, снявший кинохиты «Агент Мамбо» первую и вторую часть, имел окно в своём графике и указал свой гонорар, как раз в то время у него тоже не было денег и он должен был кое — куда уехать, поэтому и решился с нами работать. Это тоже шутка! (смеётся) И сценарий был написан им.

Прошлое лето для всех якутян ознаменовался лесными пожарами, все наслега были в дыму. Роман Дорофеев предложил принять участие в противопожарных мероприятиях и мы ездили в село Магарас Горного улуса для тушения пожара.

Съёмки проходили в село Техтюр Хангаласского улуса, где снимались много фильмов «Детсат».

Хочу поблагодарить главу наслега Техтюр Багдарыын Кэскил уола, он оперативно откликнулся на наш призыв и всячески помог при съемках.

Снимали в Техтюре, Покровске и Сырдах, съёмки длились ровно месяц.

Мой фильм «Враг по крови» вышел в прокат 22 сентября прошлого года, поэтому я хотел, чтобы и нынешний вышел в этот день, но из — за некоторых нюансов мы выходим 29 сентября.

На наш взгляд, фильм получился, наш режиссёр Роман Дорофеев сам сильно смеётся при просмотре, поэтому я думаю, что если такой гуру киноюмора так безудержно веселится, то зрители тоже получат массу удовольствия от просмотра.

Я как продюсер очень волнуюсь, особенно в наше неспокойное время, но надо понимать, что именно в это время нам необходимы положительные эмоции и чувства! Так что всех приглашаем на наш фильм «Зина и Лёха. Операция» Хвост и вымя» с 29 сентября во всех кинотеатрах республики!

Иннокентий Орестов, исполнитель роли Зины:

— Я сам в жизни очень скромный молодой человек. Никогда не думал, что стану артистом, хотя в кино всегда работал в качестве технического работника.

Мы с Лехой познакомились во время работы одного кинопроекта, он был в продюсерской группе, я в операторской. Однажды он

предложил мне сняться в рекламном ролике в образе женщины, я к своему удивлению согласился и так пошло поехало! Всех приглашаем на наш фильм!