Зимняя Спартакиада-2020 пройдет в Алдане, Нерюнгри и Якутске

Как сообщил «Спорту Якутии» министр спорта по физической культуре и спорту Иннокентий Григорьев, Спартакиада по зимним видам спорта РС(Я) пройдет в трех городах: Алдане, Нерюнгри и Якутске. Правда, как уточнил глава якутского спорта, сроки и формат его проведения будут изменены.

Если раньше республиканская спартакиада проходила пять дней в городах Южной Якутии Алдане и Нерюнгри, то следующая зимняя спартакиада в 2020 году пройдет в течение двух месяцев (март, апрель). Так, чемпионаты и первенства Республики Саха (Якутия) по восьми видам спорта, включенных в программу, пройдут в рамках IV Спартакиады зимних видов спорта. Таким образом, результаты этих соревнований войдут в зачет общекомандных результатов.

Торжественное открытие начала Спартакиады состоится 18 марта в городе Якутске, а церемония закрытия – 12 апреля в Алдане.

Кстати, на сегодняшний день уже известно, в каких городах пройдут чемпионаты и первенства в рамках Спартакиады.

В Нерюнгри лучшие спортсмены Якутии будут бороться за победу в горнолыжном спорте и сноуборде.

В Якутске состоятся соревнования по шорт-треку, хоккею с шайбой и северному троеборью (метание аркана на хорей, северный тройной прыжок, прыжки через нарты).

В Алданском районе в рамках Спартакиады запланированы лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах и биатлон.

Участие в финале Спартакиады примут сборные команды муниципальных образований республики и городских округов.