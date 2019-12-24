24.12.2019
17:15
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Спорт

Зимняя Спартакиада-2020 пройдет в Алдане, Нерюнгри и Якутске

Как сообщил «Спорту Якутии» министр спорта по физической культуре и спорту Иннокентий Григорьев, Спартакиада по зимним видам спорта РС(Я) пройдет в трех городах: Алдане, Нерюнгри и Якутске. Правда, как уточнил глава якутского спорта, сроки и формат его проведения будут изменены. 

Если раньше республиканская спартакиада проходила пять дней в городах Южной Якутии Алдане и Нерюнгри, то следующая зимняя спартакиада в 2020 году пройдет в течение двух месяцев (март, апрель). Так, чемпионаты и первенства Республики Саха (Якутия) по восьми видам спорта, включенных в программу, пройдут в рамках IV Спартакиады зимних видов спорта. Таким образом, результаты этих соревнований войдут в зачет общекомандных результатов.

Торжественное открытие начала Спартакиады состоится 18 марта в городе Якутске, а церемония закрытия – 12 апреля в Алдане. 

Кстати, на сегодняшний день уже известно, в каких городах пройдут чемпионаты и первенства в рамках Спартакиады.

В Нерюнгри лучшие спортсмены Якутии будут бороться за победу в горнолыжном спорте и сноуборде.

В Якутске состоятся соревнования по шорт-треку, хоккею с шайбой и северному троеборью (метание аркана на хорей, северный тройной прыжок, прыжки через нарты).

В Алданском районе в рамках Спартакиады запланированы лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах и  биатлон.

Участие в финале Спартакиады примут сборные команды муниципальных образований республики и городских округов.

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Александр ПОСЕЛЬСКИЙ, Sportyakutia.ru http://sportyakutia.ru/novosti/11541-spartakiada-zimnikh-vidov-sporta-v-2020-godu-projdet-v-aldane-neryungri-i-yakutske
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