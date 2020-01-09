Зимняя школа ИРОиПК – центр взаимодействия учителей, детей и их родителей

С 3 по 7 января, в период зимних каникул, в стенах Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-2 продолжила свою работу Зимняя школа для детей нашей республики, учащихся старших классов.

Основная задача Зимней школы – это организация образовательного процесса в соответствии с познавательными потребностями обучаемых. География охвата детей была достаточно обширная: съехались школьники с разных улусов, как отдаленных, так и близлежащих (Усть-Алданский, Хангаласский, Эвено-Бытантайский, Усть-Майский, Алданский, Чурапчинский, Верхнеколымский, Мегино-Кангаласский, Вилюйский, Верхневилюйский, Таттинский, Нюрбинский, Сунтарский, Намский, Олекминский улусы и г. Якутск).

Особенностью нашей школы является то, что были выполнены все поступившие запросы со стороны детей и их родителей. В школе была обеспечена комплексная подготовка к сдаче государственных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ не только по основным предметам, как русский язык, математика (базовая и профильная), но и предметам по выбору таких как, обществознание, история, химия, биология, физика, английский язык, информатика, литература и география.

Занятия вели лучшие учителя республики, эксперты предметных и конфликтных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, руководители кружков и сотрудники ИРО и ПК.

Дети тепло поблагодарили организаторов и всех преподавателей Зимней школы за плодотворные занятия, полученные знания, а также пожелали продолжения ежегодных курсов для школьников.

Отзывы учащихся Зимней школы ИРОиПК

Протопопова Мичийэ, Балыктахская СОШ Мегино-Кангаласского улуса:

Мне очень понравилось тут. Преподаватели очень хорошие, всегда подскажут, помогут. Я хочу пожелать дальнейшего процветания, еще больше учеников, всего хорршего и доброго. Безусловоно, буду рекомендовать зимнюю школу последующим ЕГЭ-шникам и ОГЭ-шникам. Спасибо большое!

Семенова Юлиана, Ботулинская СОШ Верхнекилюйского улуса:

Не жалею, что прошла обучение. Много новых знаний и поднята уверенность в себе. Еда очень вкусная. Спасибо за знания и за вкусную еду. Это был триггер для начала серьезной подготовки к экзаменам.

Саввинов Айсиэн, «НГ Айыы Кыһата” (г. Якутск):

Очень хорошие, полезные консультации, которые нужны всем выпускникам школ. Надеюсь, в будущем будет еще больше таких школ.

Тарабукин Айал, Петропавловская СОШ Усть-Майского улуса:

Мне все понравилось, очень хорошие учителя, отлично преподают и все понятно объясняют.



