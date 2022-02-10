10.02.2022
18:05
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Природа

Зимник до Жиганска: речка Линда разбушевалась

На отрезке дорожного полотна р. Линда республиканского автозимника «Вилюйск — Жиганск» образовалась наледь.

Вниманию водителей! В связи с выходом наледи по всей ширине реки Линде на 207 км сезонной автомобильной дороги «Вилюйск-Жиганск» в Жиганском районе проезд затруднен для легкового транспорта.  

8 февраля со стороны п.Жиганск на проблемный участок дороги направлены два трактора К-700. Ожидаемая дата прибытия спецтехники 11 февраля.  Просим воздержаться от поездок в данном направлении, сообщает управление автодорог РС(Я).

Как видно на видео, появившемся в якутских соцсетях, смельчаки вплавь переправляются на «буханке» по воде, пренебрегая риском.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба управления автодорог РС(Я)
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