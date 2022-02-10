Зимник до Жиганска: речка Линда разбушевалась

На отрезке дорожного полотна р. Линда республиканского автозимника «Вилюйск — Жиганск» образовалась наледь.

Вниманию водителей! В связи с выходом наледи по всей ширине реки Линде на 207 км сезонной автомобильной дороги «Вилюйск-Жиганск» в Жиганском районе проезд затруднен для легкового транспорта.

8 февраля со стороны п.Жиганск на проблемный участок дороги направлены два трактора К-700. Ожидаемая дата прибытия спецтехники 11 февраля. Просим воздержаться от поездок в данном направлении, сообщает управление автодорог РС(Я).

Как видно на видео, появившемся в якутских соцсетях, смельчаки вплавь переправляются на «буханке» по воде, пренебрегая риском.