10.02.2022
18:05
70
Природа
Зимник до Жиганска: речка Линда разбушевалась
На отрезке дорожного полотна р. Линда республиканского автозимника «Вилюйск — Жиганск» образовалась наледь.
Вниманию водителей! В связи с выходом наледи по всей ширине реки Линде на 207 км сезонной автомобильной дороги «Вилюйск-Жиганск» в Жиганском районе проезд затруднен для легкового транспорта.
8 февраля со стороны п.Жиганск на проблемный участок дороги направлены два трактора К-700. Ожидаемая дата прибытия спецтехники 11 февраля. Просим воздержаться от поездок в данном направлении, сообщает управление автодорог РС(Я).
Как видно на видео, появившемся в якутских соцсетях, смельчаки вплавь переправляются на «буханке» по воде, пренебрегая риском.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба управления автодорог РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.02.2022
47
10.02.2022
67
10.02.2022
93
10.02.2022
227
10.02.2022
92
10.02.2022
95
10.02.2022
95
10.02.2022
149
10.02.2022
133
10.02.2022
156
10.02.2022
108
10.02.2022
118
10.02.2022
732
10.02.2022
356
10.02.2022
264
10.02.2022
164
10.02.2022
1397
10.02.2022
257
10.02.2022
388
10.02.2022
1191
10.02.2022
364
10.02.2022
237
10.02.2022
367
10.02.2022
1007
10.02.2022
254
10.02.2022
236
10.02.2022
407
10.02.2022
319
10.02.2022
415
10.02.2022
371
10.02.2022
229
10.02.2022
275
10.02.2022
168
10.02.2022
3043
10.02.2022
356
10.02.2022
1006
09.02.2022
5061
09.02.2022
482
09.02.2022
316
09.02.2022
373
09.02.2022
406
09.02.2022
355
09.02.2022
377
09.02.2022
267
09.02.2022
278
09.02.2022
8488
09.02.2022
266
09.02.2022
409
09.02.2022
599
09.02.2022
5553
ТОП НОВОСТИ
04.02.2022
16848
07.02.2022
15068
05.02.2022
11155
04.02.2022
11150
09.02.2022
8484
04.02.2022
6388
09.02.2022
5551
07.02.2022
5259
09.02.2022
5057
07.02.2022
4543