23.11.2022
20:05
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Погода

Зимник до Олекминска из-за подтопления откроют в феврале. Опять блокада?

Автозимник «Умнас» в Олекминском районе Якутии планируют открыть в феврале. В связи с подтоплением Солянского косогора, запрещен проезд автотранспорта на участке «Солянка-Балаганнах».
«Таксисты, осуществляющие нелегальные пассажирские перевозки до официального открытия автозимника, создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья пассажиров», — говорится в сообщении администрации Олекминского района, сообщает тгк @yk24ru

А тем временем, в якутских мессенджерах распространяют недовольные отклики жителей, которые обеспокоены грозящей «блокадой» Олекминска

Фото: тгк Якутия24
Источник: тгк Якутия-24, Whatsapp

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