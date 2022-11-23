Зимник до Олекминска из-за подтопления откроют в феврале. Опять блокада?

Автозимник «Умнас» в Олекминском районе Якутии планируют открыть в феврале. В связи с подтоплением Солянского косогора, запрещен проезд автотранспорта на участке «Солянка-Балаганнах».

«Таксисты, осуществляющие нелегальные пассажирские перевозки до официального открытия автозимника, создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья пассажиров», — говорится в сообщении администрации Олекминского района, сообщает тгк @yk24ru

А тем временем, в якутских мессенджерах распространяют недовольные отклики жителей, которые обеспокоены грозящей «блокадой» Олекминска