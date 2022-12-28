Зимний марафон: как активно провести новогодние каникулы в Москве

Снег, лед, километры гирлянд и жаркие тропические концерты в парках — в Российской столице есть все для того, чтобы увлекательно провести новогодние каникулы.

Этой зимой в московских парках можно встать на лыжи и коньки, прокатиться с ледяной и снежной горок на санях и тюбингах, а также заняться горными лыжами и сноубордом. На многих площадках все это — бесплатно. Проект «Московские сезоны» подготовил карту таких катков. 19 из них уже открылись — как в центре города, на площади Революции, так и в спальных районах.

Спорткомплекс «Лужники»

Кататься с горок, играть в керлинг и оттачивать мастерство на льду можно всю зиму. В этом году на территории спорткомплекса «Лужники» залили большой каток, оборудовали Фестивальную площадь у станции канатной дороги с горками и спортивными площадками, открыли с десяток кофеен с открыточными видами на Воробьевы горы и замерзшую гладь Москвы-реки.

В дни новогодних каникул можно побывать на обзорной экскурсии по стадиону «Лужники», где посетителям, помимо игрового поля, покажут «закулисье» главной столичной футбольной площадки: пресс-центр, скайбоксы, раздевалки звезд спорта. Можно пройтись по бровке поля, посидеть на скамейке запасных и увидеть редкие фотографии с легендарных матчей, проходивших на стадионе. Запись на экскурсию ведется на сайте «Лужников». Билеты — от 500 руб. В дни новогодних каникул вместо двух сеансов в день будут организовано три.

Если экскурсионной и спортивной программы на свежем воздухе покажется недостаточно, отправляйтесь в аквапарк «Лужники» — здесь есть все, чтобы провести время с пользой и удовольствием.

ВДНХ

Посетители ВДНХ смогут покататься на самом большом катке в Европе, с музыкой, подсветкой, прокатами и пунктами заточки коньков. Здесь же работают рождественские ярмарки и фудкорты.

Если неуверенно чувствуете себя на коньках, отправляйтесь на тюбинговую горку «Сияние» — здесь несколько спусков, все с разной подсветкой.

После катания наверняка захочется согреться и послушать музыку. Это можно сделать в оранжерее парка, где уже стартовал зимний сезон тропических концертов. Музыканты из Камеруна и Замбии будут играть джаз и самые известные песни Эми Вайнхаус. Обещают также каверы от столичных бендов, под которые танцует вся страна, и еще много чего зажигательного.

Поклонная гора

В парке Победы на Поклонной горе установили 20-метровый светодиодный музыкальный шар. Он почти достигает высоты Триумфальной арки, расположенной здесь же, на Кутузовском проспекте. Шар постоянно меняет свой цвет, а на его поверхности появляются различные узоры в ритм звучащей музыке. Главную аллею парка на Поклонной горе украшают фигуры танцующих людей и длинная светящаяся аллея из светодиодных арок. Пройти мимо этой инсталляции могут немногие: большинство прохожих делают селфи на их фоне.

Крылатские холмы

На склонах холмов в Крылатском можно кататься на лыжах, сноубордах или тюбингах. Здесь находится известный спорткомплекс, вокруг которого оборудованы горнолыжные склоны и горки с четырьмя желобами для спуска на надувных подушках. Самые популярные — «Сказка» и «Лата Трэк», где можно взять инвентарь напрокат. Обе горки открылись в декабре и проработают весь зимний сезон.

В парке развлечений «Сказка» помимо снежных горок, работают VR-аттракционы с лабиринтами, каруселями и космическими кораблями.

В «Лата-Трэк» оборудовано шесть террас, восемь подъемников, сноуборд-парк и трасса для тюбинга. Длина склонов от 180 м до 350 м. Для тех, кто впервые встал на лыжи, есть площадка с минимальным уклоном. На ней можно осваивать зимний вид активного отдыха под руководством опытных инструкторов или самостоятельно. Есть и горка с трамплинами для сноубордистов.

«Коломенское»

Большой выбор развлечений обещают и в Музее-заповеднике «Коломенское». Здесь можно прокатиться на санках-ватрушках и ледянках с двух горок — на Нижней улице и на Зеленой поляне. А еще на территории парка есть каток и лыжня.

К наступлению новогодних каникул музей-заповедник приготовил и серию культурно-развлекательных мероприятий, среди них выставки, экскурсии и мастер-классы.

Так, во Дворце царя Алексея Михайловича уже открылась выставка «Три века русской елки», которая рассказывает о традициях и обрядах, связанных с Новым годом и Рождеством — с начала XVIII века до первой четверти XXI века. Масштабный проект «Русская тройка» в Сытном дворе знакомит с историей знаменитой упряжки — одного из главных символов русской зимы.

Школьников с родителями приглашают на экскурсию, посвященную зимним праздникам на Руси, а также обычаям празднования Рождества в царской семье. Гид проведет вас по парадным палатам и личным комнатам деревянного дворца царя Алексея Михайловича, расскажет, как принимали иностранных послов в Коломенском. В экскурсионную программу входит прогулка на конной повозке.

«Красная Пресня»

В парке «Красная Пресня» зимой традиционно открывается тюбинговая горка с видом на высотки «Москва-Сити». Здесь можно взять на прокат тюбинги разных размеров, воспользоваться теплыми раздевалками, а еще посетить фудкорт и сделать селфи с гигантскими неоновыми кубами.

В парке есть и каток с фотозонами. Его гостей ждет множество конкурсов и мастер-классов. Всю зиму будет работать школа фигурного катания и секция хоккея. Для малышей есть детская площадка с аниматорами и ледовыми горками.

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Выбирайте занятия на свой вкус и проводите новогодние каникулы в московских парках. Всю информацию о главных новогодних событиях Москвы можно найти на туристическом портале Discover Moscow.