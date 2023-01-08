Зимние вещие сны

Святки ещё в бытность славян считались мистической порой и периодом активных гаданий. Сельские жители делали прогнозы о погоде и будущих урожаях, а молодые девицы пытались больше выяснить о супруге, назначенным по судьбе. У представителей знати гадать было принято во время гуляний. Особенно выделяли расшифровку снов. Толкователи сновидений тогда были на особом счету. В наше время с этой целью давно используют сонники. Но с наступлением самой волшебной поры года, сны считаются особенно значимыми.

Канун нового года: ночь с 31 декабря на 01 января

То, что привиделось во сне в новогоднюю ночь, непременно стоит запомнить. В этот переломный час перехода от старого года к следующему, Небеса могут одаривать важным посылом. Сам момент трансформирующий по энергетике, ведь Вселенная становится более открытой к человечеству.

Сочельник перед Рождеством: ночь с 6 на 7 января

Даже язычники считали этот временной отрезок волшебной Точкой Силы. Ночь накануне Рождества открывает потусторонний канал связи с Божественным. Границы миров стираются и людям даётся шанс увидеть события, которые вскоре могут случиться. В предрождественских снах нередко могут приходить умершие близкие. Они готовы дать подсказку о добрых и негативных разворотах жизненной дороги.

Преддверие Крещения Господня: ночь с 18 на 19 января

Сновидения в Крещенский Сочельник, как правило, радуют позитивными и светлыми сюжетами. Мироздание в такие часы посылает людям картинки о радостных происшествиях предстоящего года. Толковать такие сны нужно с добрым смыслом, при этом сохраняя в голове яркие эмоции. Важно запоминать всё хорошее, чтобы приятные события поскорее воплотились в реальности.