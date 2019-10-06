Зимние игры Якутии – 2020: дан старт подготовке

IV Республиканская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Алдане и Нерюнгри в марте 2020 года. О том, сколько видов спорта будет на ней представлено, как размещать спортсменов, где кормить и чем удивлять – все это и многое другое обсудили участники состоявшейся в четверг в Алдане панельной дискуссии. Она прошла под председательством министра по физической культуре и спорту РС(Я) Иннокентия ГРИГОРЬЕВА.

Свои предложения также высказали представители профильных ведомств, руководители спорторганизаций Амгинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского районов, столицы республики, принимающие стороны – Алдан и Нерюнгри. Участникам встречи предстояло обсудить концепцию и положение о спартакиаде, а также вопрос о создании на территории Алданского района кластера по зимним видам спорта.

Предварительно в программу республиканской зимней спартакиады включены 10 видов спорта: лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование на лыжах, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, северное троеборье и зимнее многоборье, а также фигурное катание. Вопрос о статусе последнего из перечисленных видов, а также об организации соревнований по биатлону вызвали наибольший резонанс. Как альтернативу традиционному оружию при проведении биатлонных баталий было предложено рассмотреть применение лазерных винтовок, которые можно без страха выдавать детям.

Команды будут разделены на четыре группы, в составах сборных допускается участие спортсменов-контрактников из числа уроженцев республики, но не более 10 человек на команду. Согласно положению один спортсмен может участвовать не более чем в двух видах программы Спартакиады.

Традиционно к спартакиаде необходимо укрепить материально-техническую базу пищеблоков учреждений образования, где будут жить и питаться участники соревнований. К зимним играм также будет приурочен любимый праздник алданцев «Проводы зимы».