13.12.2020
20:31
488

Общество

Зимнее чудо в Якутии

Жеребенок родился сегодня в Якутии. В самую стужу. В -50°с.

Источник: https://www.instagram.com/p/CIuyAASsV0e/?igshid=nvnsnvgmvrfl
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх