13.12.2020
20:31
488
Общество
Зимнее чудо в Якутии
Жеребенок родился сегодня в Якутии. В самую стужу. В -50°с.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
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