Зима всегда приходит неожиданно: В Якутии похолодание до -41

Похолодание до -41 градуса прогнозируют в выходные в Якутии

На большей части республики ожидаются снег и ветер.

В выходные в Якутии синоптики прогнозируют снег и ветер. На северо-востоке региона ночью столбик термометра опустится до -41 градуса, передает ЯСИА со ссылкой на Якутское УГМС.

В пятницу, 4 ноября, погода без осадков на Индигирке – Колыме, ночью в Заречных районах. На остальной территории небольшой, местами умеренный снег. В Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Оленёкском, Алданском и Нерюнгринском районах ожидаются порывы западного ветра до 8–13 м/с. В Мирнинском районе и на побережье Арктики до 15–18 м/с, метель.

Температура воздуха в центральных районах ночью составит -17… -22 °С, на западе и юге — -11… -16 °С, на северо-востоке, востоке — -23… -28 °С. В Оймяконье — -29… -34 °С, днем — -9… -14 °С, на севере — -14… -19 °С, на северо-востоке — -19… -24 °С.

В выходные дни на Колыме ожидается умеренный снег с порывистым ветром до 9–14 м/с. На побережье Арктики ветер до 15–20 м/с, метели.

Температура воздуха в центральных районах ночью упадет до -23… -28 °С, в низинах, на северо-западе — -30… -35 °С, на северо-востоке — -36… -41 °С. При снеге на западе, юге и в центральных районах — -11… -16 °С, днем — -15… -20 °С. На северо-востоке — -28… -33 °С, на западе, местами на юге — -6… -11 °С.