11.01.2023
14:10
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Происшествия

Зима в Якутии никого не щадит

От якутских морозов полопались шины.

Дальнобойщики поделились видео, как в пятидесятиградусные морозы полопались почти все колеса у большегрузов.

«Экспериментальная китайская резина», — комментирует водитель. Теперь машины стоят без колес.

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Зима в Якутии никого не щадит»
  1. Роман 11.01.2023 15:11

    Да, крупная техническая ошибка поставщиков техники, ну и производителя. Они должны понести наказание и возместить убытки

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