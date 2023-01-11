Зима в Якутии никого не щадит

От якутских морозов полопались шины. Дальнобойщики поделились видео, как в пятидесятиградусные морозы полопались почти все колеса у большегрузов. «Экспериментальная китайская резина», — комментирует водитель. Теперь машины стоят без колес.

Фото: видео - соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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