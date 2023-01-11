11.01.2023
14:10
791
Происшествия
Зима в Якутии никого не щадит
От якутских морозов полопались шины.
Дальнобойщики поделились видео, как в пятидесятиградусные морозы полопались почти все колеса у большегрузов.
«Экспериментальная китайская резина», — комментирует водитель. Теперь машины стоят без колес.
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Зима в Якутии никого не щадит»
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Да, крупная техническая ошибка поставщиков техники, ну и производителя. Они должны понести наказание и возместить убытки